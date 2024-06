I CAMPI FLEGREI PREOCCUPANO GLI ESPERTI, MA LA POPOLAZIONE SE NE FOTTE - SOLO NOVE PERSONE SI SONO PRESENTATE ALLA SIMULAZIONE DI EVACUAZIONE SUL LUNGOMARE DI POZZUOLI, MENTRE IN CENTINAIA FACEVANO TRANQUILLE IL BAGNO AL MARE - LA PROTEZIONE CIVILE SI STA ESERCITANDO NEL CASO IN CUI LA ZONA SISMICA FOSSE COLPITA DA UN FORTE TERREMOTO, MA LE PERSONE NON SEMBRANO MOLTO SPAVENTATE. NELL'AREA, OGGETTO DI UNO SCIAME SISMICO DA MESI, VIVONO IN 30 MILA...

Solo 9 persone. Tante se ne sono presentate stamane sotto lo stand della Protezione Civile allestito sul lungomare di Pozzuoli in occasione della seconda delle due giornate di simulazioni di rischio sismico per offrire alle comunità dei Campi Flegrei e della zona di Bagnoli a Napoli gli strumenti e le informazioni utili in caso di evacuazione. Dopo quanto già accaduto nella giornata di ieri, non ci si faceva grosse illusioni.

Il Comune nel primo pomeriggio ha poi reso noto che il dato ufficiale dei partecipanti era salito a 30. Ciò non ha frenato la piccata reazione del sindaco del centro, Luigi Manzoni. «Ai cittadini voglio dire che capisco le loro preoccupazioni, ma noi ci stiamo lavorando come non mai sul fenomeno del bradisismo, e dobbiamo dare sicurezza ai cittadini portando avanti le attività che stiamo mettendo in campo», ha commentato. Tra i Campi Flegrei e la periferia di Napoli sarebbero 30 mila i cittadini coinvolti dallo scenario di rischio.

A Pozzuoli erano state registrate circa 200 prenotazioni ma, come detto, questa mattina nel punto di ritrovo indicato sul lungomare si sono presentati soltanto in quattro. A queste persone si sono poi aggiunti altri cinque puteolani che non si erano prenotati ma che si sono comunque presentati e sono stati ammessi alle esercitazioni. Alle loro spalle un'altra eloquente cartolina: centinaia di persone a fare il bagno in mare.

«Dobbiamo migliorare il coinvolgimento dei cittadini, perché tutto ciò che facciamo come istituzioni a livello comunale, regionale e nazionale ha necessità di un riscontro della popolazione. Quindi, sicuramente, dobbiamo trovare il modo per sensibilizzare ancora di più le comunità», ha commentato Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile nazionale. […]

La simulazione di evacuazione e comunque tutti gli atti che accompagnano le esercitazioni di ieri e di oggi sono contenuti nelle procedure operative del Piano di emergenza per i Campi Flegrei. Le prove si sarebbero dovute tenere a fine maggio ma sono state spostate più avanti a causa della crisi bradisismica registrata tra il 20 e il 21 maggio scorsi, particolarmente forte.

A sovrintendere l'organizzazione è la Prefettura di Napoli, il braccio operativo è la Protezione Civile della Regione Campania (cui si affiancano quelle dei Comuni), l'assistenza sanitaria è delle Asl territoriali.

Ha un ruolo anche la Città Metropolitana. Si testano le procedure per l'evacuazione dalle abitazioni di una parte della popolazione locale con l'efficienza dei punti di raccolta predisposti (a Pozzuoli in via Napoli e al largo del Ricordo, a Bacoli in via del Mercato e piazza Rossini), del gruppo di medici e psicologi sul posto, dei trasporti attraverso bus e navette verso località ritenute più sicure (a Pozzuoli la prima tappa è al PalaTrincone). […]

