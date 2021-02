5 feb 2021 19:59

CAMPIONE DI SPACCIO – È STATO ARRESTATO ALESSANDRO CORVESI, 32ENNE CALCIATORE EX CENTROCAMPISTA NELLA PRIMAVERA DELLA LAZIO: I CARABIINIERI GLI HANNO TROVATO IN CASA 27 KG DI COCAINA E 210MILA EURO IN CONTANTI – LA DROGA NON ERA ANCORA STATA TAGLIATA E AVREBBE POTUTO FRUTTARGLI QUASI 5 MILIONI DI EURO…