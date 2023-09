CAN CHE AB-BIDEN...MORDE – "COMMANDER", IL PASTORE TEDESCO DEL PRESIDENTE AMERICANO, HA MORSO UN AGENTE DEI SERVIZI SEGRETI – È L'UNDICESIMA AGGRESSIONE DELL'ANIMALE A MEMBRI DELLO STAFF PRESIDENZIALE NEGLI ULTIMI DUE ANNI – L'ADDETTO STAMPA DI “SLEEPY JOE” HA PROVATO A GIUSTIFICARLO: “VIVERE NEL COMPLESSO DELLA CASA BIANCA PUÒ ESSERE UNICO E STRESSANTE”. INSOMMA: ANCHE L'ANIMALE VUOLE CHE IL PRESIDENTE SLOGGI DALLA PRESIDENZA...

Estratto dell'articolo di www.today.it

joe biden con il suo cane commander

È successo un'altra volta. L'Undicesima per la precisione. Commander, il pastore tedesco di due anni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha aggredito a morsi un agente dei servizi segreti.

L'ultimo attacco è avvenuto all'interno della Casa Bianca nella serata di lunedì 25 settembre, poco dopo le 20, come confermato in una nota da Anthony Guglielmi, responsabile della comunicazione dei servizi: "Uno dei nostri agenti, Kimberly Cheatle, è entrata un contatto con un animale della First Family ed è stato morso. L'agente ha ricevuto le cure necessarie in ospedale ed è in buone condizioni".

commander - il cane di joe e jill biden

Come detto, questo è soltanto l'ultimo episodio di aggressività inanellato da Commander tra la Casa Bianca e il Delaware, dove la famiglia Biden trascorre i periodi lontano da Washington.

Commander è il più giovane dei due pastori tedeschi della famiglia Biden, che ha anche un gatto di nome Willow. Lo scorso luglio, in seguito all'ennesimo episodio, i funzionari della Casa Bianca avevano intrapreso un nuovo percorso di addestramento, motivando l'aggressività dell'animale con lo stress provocato dalla vita a Washington.

[…]

"Vivere nel complesso della Casa Bianca può essere unico e stressante, è una cosa che tutti possono capire - aveva spiegato l'addetto stampa di Biden -. È unico e stressante per tutti noi. Quindi potete immaginare cosa significhi per un animale domestico o per gli animali domestici, in senso più ampio". […]

joe e jill biden con il loro cane commander joe biden con il suo cane commander