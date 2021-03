CAN CHE ABBAIA, AMMAZZA - NEL NEW JERSEY UN BAMBINO DI TRE ANNI È STATO SBRANATO DA DUE PITBULL: I CANI SONO ENTRATI NEL GIARDINO DOVE IL BIMBO GIOCAVA, FERENDO ANCHE LA MADRE CHE HA TENTATO DI SALVARLO - LA POLIZIA È INTERVENUTA SOPPRIMENDO GLI ANIMALI CHE, COME RACCONTANO I VICINI, ERANO FUORI CONTROLLO: "ERANO UNA MINACCIA PER..." - VIDEO

Carteret, New Jersey. Tragedia per una famiglia originaria del Pakistan che piange la perdita del figlio di 3 anni sbranato da due pitbull inferociti. I cani sono riusciti a entrare nel giardino in cui un bambino di tre anni stava giocando, attaccandolo mortalmente. La madre, sentendo le urla, è corsa subito ed è intervenuta mentre il figlio già dilaniato era in condizioni gravi.

La donna è rimasta ferita. I vicini hanno chiamato la polizia che ha deciso di abbattere i pitbull. Infatti, la donna aggredita è riuscita a sopravvivere nonostante le gravi ferite, ma il piccolo, trasportato d'urgenza in ospedale su di un elicottero, non ce l'ha fatta.

La famiglia si era trasferita da poco nel New Jersey (circa un mese), dopo aver risparmiato una vita per potersi muovere da Brooklyn. Il sindaco, Dan Reiman, si dichiara affranto dalla tragedia, aggiungendo che i cani non erano registrati nelle apposite liste cittadine, come richiesto dalle regole vigenti. Alcuni vicini hanno assicurato che i due pitbull non erano mai stati aggressivi in passato, ma per altri quei due cani erano una minaccia per gli abitanti del quartiere.

