“UN PARALUME IN TESTA È UNO SFREGIO ALLE DONNE” – ALBA PARIETTI FSBRANA DILETTA LEOTTA, BUONA ALLE MENATE SULL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE SALVO POI METTERE IN TESTA UN PARALUME A DELLE BALLERINE SOLO PER FAR SCENA ALLA FESTA DI COMPLEANNO: “SI VESTA LEI DA CANDELABRO. NON CREDO CHE A NESSUNA DONNA POSSA SEMBRARE DIGNITOSO VESTIRE DA SOPRAMMOBILE. A SANREMO AVEVA RICORDATO L'IMPORTANZA DI NON TRATTARE LE DONNE COME OGGETTI, SOLO CHE LE COSE BISOGNA CAPIRLE OLTRE CHE DIRLE. APRA QUALCHE GIORNALE OGNI TANTO” – ALLA FESTA C’ERANO GREG PALTRINIERI E ROSSELLA FIAMINGO, DANIELE BATTAGLIA, ELODIE, MA NEMMENO L’OMBRA DI CAN YAMAN… - VIDEO