27 mag 2022 07:58

CANADA FAR WEST! – UN UOMO ARMATO DI FUCILE SI AGGIRAVA VICINO A UNA SCUOLA DI TORONTO ED È STATO UCCISO DALLA POLIZIA: AVEVA 20 ANNI, INDOSSAVA UN BERRETTO BIANCO E UN CAPPOTTO – NON È CHIARO QUALI FOSSERO LE SUE INTENZIONI, MA VISTO QUANTO SUCCESSO IN TEXAS DUE GIORNI FA, LA SUA PRESENZA HA SCATENATO IL PANICO E TUTTE LE SCUOLE DELLA ZONA SONO STATE MESSE IN LOCKDOWN