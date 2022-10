UN CANADAIR SI È SCHIANTATO SULL'ETNA - IL VELIVOLO ERA IMPEGNATO NELLO SPEGNIMENTO DI UN INCENDIO SU MONTE CALCINERA, E SAREBBE PRECIPITATO A SEGUITO DELL'URTO DELLA CARENA CONTRO LA COSTA DELLA MONTAGNA, SCATENANDO A SUA VOLTA UN VASTO ROGO - SI TEMONO VITTIME: AL MOMENTO I DUE PILOTI A BORDO DELL'AEREO SONO DATI PER DISPERSI… - VIDEO

Un canadair è precipitato in territorio di Linguaglossa, in provincia di Catania, nel corso di un servizio antincendio. Si teme per la vita dei due piloti a bordo. Dalle prime notizie uno dei due sarebbe morto, anche se ancora manca una conferma ufficiale.

Sul posto sono presenti soccorritori, carabinieri e personale del 118. Il canadair era in servizio per la a Protezione civile. «Le mie squadre lo hanno visto precipitare, poi il fumo. L’aereo è completamente distrutto» ha dichiarato all’AGI il capo della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina.

L’aereo era impegnato, come altri da ieri, nello spegnimento di un incendio su monte Calcinera, a sud di Linguaglossa, e dalle prime informazioni sarebbe precipitato a seguito dell’urto della carena contro la costa della montagna. Ipotesi confermata dallo stesso Cocina. I due piloti a bordo sono al momento dati per dispersi.

In mattinata il Canadair dei Vigili del Fuoco aveva fatto da poco rifornimento in mare, nella zona davanti a Giarre, per poi riprendere l’operazione di spegnimento dell’incendio. Allo schianto, secondo alcuni testimoni presenti sul posto, ha fatto seguito un’esplosione, che ha causato un vasto rogo. Sul posto sono già presenti i vigili del fuoco, compresa una squadra degli esperti Speleo alpino fluviale (Saf). Presente anche un elicottero del corpo forestale della Regione Siciliana.

