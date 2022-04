CANCELLAZIONI FANTASTICHE E DOVE TROVARLE - NON BASTA L’AMORE OMO TRA ALBUS SILENTE E GRINDELWALD A SALVARE JK ROWLING DAL MONDO DI REIETTI NEL QUALE È STATA CONFINATA. ALLA PRESENTAZIONE DI “I SEGRETI DI SILENTE”, SEQUEL DI “ANIMALI FANTASTICI”, NON SI FA MAI ACCENNO ALL’AUTRICE CHE HA PARTORITO LA SCENEGGIATURA E SENZA LA QUALE QUEL MONDO NON SAREBBE MAI ESISTITO. COLPA DELLE ACCUSE DI TRANSFOBIA CHE HANNO TRAVOLTO LA ROWLING "COLPEVOLE" DI AVER ESTERNATO LE SUE IDEE SU…- VIDEO

Francesca D'angelo per “Libero quotidiano”

Problema: hai una scrittrice, dannatamente brava, in grado di immaginare mondi pazzeschi, che ti fanno guadagnare un sacco di soldi sia con i libri sia con i film. Lei però dice cose che non dovrebbe sui social, tipo inimicarsi mezzo mondo Lgbtq+. Il che, di questi tempi, non si può.

Quindi, cosa fai? Soluzione: mi tengo le sue opere e scarico l'autrice. Ecco, più o meno è questo che sta succedendo alla povera JK Rowling, l'autrice di Harry Potter già ribattezzata all'estero come "l'autrice zombie".

Prendete per esempio il caso del franchising Animali fantastici: il sequel I segreti di Silente esce il 13 aprile nelle sale (per inciso, è molto bello, andatelo a vedere) e per l'occasione si è anche organizzata una mega attività stampa internazionale.

C'erano tutti: dalla mezza tonnellata degli attori al regista David Yates. Ma non lei. JK Rowling è rimasta a casa. Eppure la sceneggiatura è sua. Quel "mondo" è farina del suo sacco e di nessun altro. Possibile dunque che non si fosse trovato il modo di averla lì, almeno con un collegamento streaming? Invece niente. A quel punto, pensi: «Va beh, però ora la ringrazieranno, la citeranno, diranno quanto è stata brava a dare vita a questo sequel». Di nuovo: zero. Il cast si è guardato bene anche solo dal nominare la scrittrice e persino il regista ha parlato del film come se fosse suo.

SILENZIO ASSORDANTE

Ora, capiamo che gli organizzatori della conferenza abbiano cercato di evitare domande&polemiche su Johnny Depp che, indagato per violenza domestica, è stato sostituito da Mads Mikkelsen. Però JK Rowling non è certo Johnny Depp. Eppure il silenzio che circondava JK Rowling è stato assordante.

La nostra si è materializzata, come un'apparizione mariana, solo sul red carpet della prima inglese ma inversione modella muta. Un vero peccato tanto più che, in questo film, Rowling dimostra di essere tutto fuorché omofoba.

Il nuovo capitolo dedica infatti ampio spazio alla relazione tra Al bus Silente e Grindelwald: quel sentimento che prima era solo accennato, attraverso la metafora del patto di sangue, diventa ora esplicito.

Silente ammette chiaramente il suo amore adolescenziale per il tenebroso Grindelwald .

«C'erano già degli accenni nel film precedente ma qui approfondiamo il suo legame giovanile con Gellert Grindelwald fino al punto in cui le loro strade si sono divise», conferma Jude Law, che interpreta Silente.

«Albus una volta condivideva con Grindelwald opinioni estreme sui Babbani, poi ha capito quanto fossero sbagliate e quel segreto ancora lo turba, perché è un uomo che crede nella bontà intrinseca delle persone».

Di omofobia non c'è dunque traccia. Poi certo, qualcuno preciserà che la Rowling non rispetta i trans ma, onestamente, l'ostracismo che sta subendo non è a sua volta un grande esempio di rispetto reciproco e di difesa del libero pensiero. Senza contare che la mossa è molto furbetta: prima chiedi alla Rowling di scrivere per te, poi fai finta che lei non abbia mai preso in mano una penna.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Certo, ci saranno di mezzo (anche) degli obblighi contrattuali ma la verità è che la Warner (e come lei qualsiasi altra major) non può fare a meno di JK Rowling. La nostra ha una marcia in più come dimostra questo bel sequel. Senza fare spoiler, vi basti sapere che, in generale, i fantasy si dividono in due categorie: quelli che creano delle storie avvincenti e quelli che danno vita a mondi fantasiosi, che ti rapiscono.

I segreti di Silente appartiene decisamente a questa seconda categoria: rende onore alla sala, sfruttandone tutto il potenziale visivo, e allo stesso tempo ti catapulta in una realtà visionaria, "altra", che allarga il cuore. Oggi più che mai abbiamo infatti bisogno di fantasia ma non per evadere: la fantasia educa a guardare attraverso le pieghe della realtà, a cercarne il senso. Non a caso, questa storia di maghi è di un'attualità spiazzante: racconta di una guerra al limite dello sterminio e a un certo punto senti la seguente frase: «In tempi pericolosi sono favorite le persone pericolose». E pensi a Putin. E a quanto sia brava JK Rowling.

