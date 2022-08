21 ago 2022 19:32

AL CANCELLIERE NON FAR SAPERE COM’E’ BUONA LA PROTESTA CON LE PERE – DUE ATTIVISTE SI SPOGLIANO VICINO AL CANCELLIERE TEDESCO OLAF SCHOLZ, APPROFITTANDO DELL'INCONTRO DEL GOVERNO CON LA CITTADINANZA NEL PARCO DEL CANCELLIERATO A BERLINO: “BASTA SOLDI A PUTIN. EMBARGO SUL GAS ORA!” – LE DUE SONO STATE PORTATE VIA DALLA POLIZIA MA SCHOLZ NON HA DISDEGNATO LE TETTINE SGUAINATE ACCANTO A SE’…