10 lug 2022 18:10

UN CANE DI PADRONA – SCENA STRAZIANTE A FOGGIA DOVE UNA DONNA ABBANDONA IL SUO CANE LEGANDOLO AL PALO TRA LE LACRIME DEL FIGLIO CHE CHIEDE DI ANDARLO A RIPRENDERE: IL RAGAZZINO, IN UN PRIMO MOMENTO, SEMBRA NON AVER CAPITO COSA STA SUCCEDENDO, MA QUANDO SI ACCORGE CHE IL SUO AMICO A QUATTRO ZAMPE NON LO STA SEGUENDO CHIEDE ALLA MADRE DI TORNARE INDIETRO. LEI LO TRASCINA VIA E LUI SCOPPIA IN UN PIANTO DISPERATO – LE IMMAGINI PUBBLICATE ONLINE SONO SERVITE A… - VIDEO





Da www.lastampa.it donna abbandona cane legandolo a un palo a foggia 7 È la sera del 1° giugno. Il cielo è già buio. Una donna si piega e lega un cane a un palo. Accanto a lei c'è il figlio, un ragazzino che gioca a sollevarsi su un muretto. Nulla fa pensare a ciò che in realtà sta accadendo: quella è la scena di un cane abbandonato a Foggia. donna abbandona cane legandolo a un palo a foggia 5 Finito di legarlo, la donna chiama il ragazzino per allontanarsi. Lui passa vicino al cane, sembra dargli una carezza. Nè lui né il quattrozampe sembrano aver capito che cosa stia succedendo. E a dimostrarlo ciò che avviene qualche secondo dopo: il ragazzino mentre si allontana con la madre si volta indietro, le chiede perché il cane non venga con loro. Si volta, lo guarda, lo indica. Ma la madre lo prende per mano e lo porta via. Lui cammina, ma continua a guardare indietro. Continua a indicare il cane e scoppia a piangere. donna abbandona cane legandolo a un palo a foggia 1 Una scena straziante, un gesto crudele nei confronti dell'animale e del proprio figlio. Una scena ripresa da un cellulare, un filmato che ha iniziato a rimbalzare su Whatsapp fin quando è arrivata ad Anna Rita Melfitani, presidente dell'associazione "Guerrieri con la coda" che nei giorni scorsi lo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook oscurando il volto dell'incolpevole ragazzino, ma con la speranza che la madre venisse identificata: così è avvenuto e la donna è stata denunciata. donna abbandona cane legandolo a un palo a foggia 2 Il quattrozampe abbandonato è una femmina di cane e si chiama Kira. Per sua fortuna sta bene, è sana, ed è in stallo in una coppia di giovani che l'hanno trovata legata al palo. Un'altra brutta storia di abbandoni, una storia resa ancora più tremenda perché avvenuta davanti a un figlio a cui una madre dovrebbe insegnare cose positive.