UN CANE DI PADRONE – A COACHELLA UNA COATTELLA SCENDE DA UNA JEEP E GETTA SETTE CUCCIOLI DI CANE IN UN CASSONETTO DELL’IMMONDIZIA: I PICCOLI, CHE AVEVANO APPENA TRE GIORNI DI VITA, RIESCONO A SALVARSI GRAZIE ALL’AIUTO DI UN PASSANTE CHE LI SENTE GUAIRE – LA DONNA VIENE INCASTRATA E ARRESTATA GRAZIE AI FILMATI DELLE TELECAMERE DI SICUREZZA.. (VIDEO)

Da "tg24.sky.it"

Una donna è accusata di aver gettato dei cuccioli di cane in un cassonetto di rifiuti a Coachella, in California. In un filmato della videosorveglianza, pubblicato dal Dipartimento dei servizi per gli animali della contea di Riverside e diffuso da Storyful, si vede la donna uscire dalla sua jeep e gettare un sacchetto della spazzatura.

Dentro il sacco c’erano sette cuccioli, che avevano all’incirca tre giorni di vita. I cuccioli sono stati scoperti e salvati da un passante.

I cuccioli accolti da un'associazione

I cagnolini sono stati poi accolti da MeoowzResQ, un'organizzazione californiana di assistenza e soccorso di animali, e fu notificato all'ufficio dello sceriffo della contea di Riverside.

“Un passante, di nome John, ha frugato nella spazzatura e ha notato la borsa", ha detto il Dipartimento. "Se non fosse stato per lui, i cuccioli non avrebbero potuto sopravvivere molto a lungo. Le temperature a Coachella quel giorno erano intorno ai 35 gradi".

