9 lug 2021 09:14

CANGURI D'ASSALTO! BOTTE DA ORBI TRA DUE CANGURI IN UNA CITTADINA DELL'AUSTRALIA DEL SUD - I DUE ANIMALI SI SONO MENATI PER MEZZ'ORA DAVANTI AI RESIDENTI PRIMA DI RIFUGIARSI NEL BOSCO - I MARSUPIALI COMBATTONO PER STABILIRE CHI SI ACCOPPIERA' CON LA FEMMINA, PER IL TERRITORIO O PER L'ACQUA... - VIDEO