CARO ENERGIA - ANDAMENTO PREZZI GAS E ELETTRICITA
ALLA CANNA DEL GAS - L'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA A GENNAIO È INEVITABILE: LE BOLLETTE DEL GAS SI GONFIERANNO DI ALMENO IL 50% – ANCHE STEFANO BESSEGHINI, NUMERO UNO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER L'ENERGIA, E' RASSEGNATO: "E' UN DATO CHE PURTROPPO TENDE A CONSOLIDARSI" - SENZA UN DECRETO DELL'ULTIMA ORA, LA MAZZATA SARA' TOSTA, LA PIU' GRANDE DELLA STORIA D'ITALIA, CON INEVITABILI RIPERCUSSIONI SU MOLTE AZIENDE, CHE RISCHIANO ADDIRITTURA DI DOVER CHIUDERE...-
CARO ENERGIA - ANDAMENTO PREZZI GAS E ELETTRICITA
CIAK, MI GIRA! - IL POTENTE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME” È FINALMENTE PRIMO IN TUTTO IL MONDO DOPO DUE SOLE SETTIMANE DI PROGRAMMAZIONE CON 1 MILIARDO DI DOLLARI DI INCASSO E PIÙ GENERAZIONI DI MILLENNIALS CHIAMATI A RACCOLTA NELLA CELEBRAZIONE COLLETTIVA DEI TRE SUPEREROI E DEI CATTIVI PIÙ CATTIVI DELLA LORO INFANZIA – DA NOI L’UOMO RAGNO È ARRIVATO A 17 MILIONI DI EURO IN BARBA AL NOSTRO CINEMA CHE NON RIESCE DAVVERO PIÙ A SFONDARE IN SALA. INUTILE DIRE CHE TUTTO QUELLO USCITO NEGLI ULTIMI GIORNI È ANDATO MALISSIMO… - VIDEO
"CON FINCANTIERI NESSUNA LITE. C'È VOLONTÀ DI COOPERAZIONE E DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO COLLABORIAMO BENISSIMO" - ALESSANDRO PROFUMO TENDE LA MANO A GIUSEPPE BONO E POI FLIRTA CON IL CONSORZIO FRANCO-TEDESCO KNDS PER LA CESSIONE DI OTO MELARA: "LA NAZIONALITÀ DELL'ACQUIRENTE NON È IL CRITERIO UNICO PER SCEGLIERE. PER NOI ESSERE PARTE DEL PROGRAMMA "EUROPEAN MAIN BATTLE TANK" (IL CARRO ARMATO EUROPEO DEL FUTURO) O IL PREFERRED SUPPLIER PER L'ELETTRONICA PER LA DIFESA RAPPRESENTA UNA OPPORTUNITÀ…"
CAFONALINO - BRINDISI E DJ SET PATINATI CON CHANTAL SCIUTO, YVONNE SCIÒ E PIA RUSPOLI IN VIA CONDOTTI A ROMA NELLE STANZE DELLA BOUTIQUE DI SALVATORE FERRAGAMO - A BERE GIN FIZZ E CHAMPAGNE MARISELA FEDERICI, PROTAGONISTA DELLA RIVISTA "ETERNAL CITY", MARIA ROSARIA OMAGGIO, L'ARTISTA FABIO FERRONE VIOLA, LA GIORNALISTA TV MARIA LEITNER, L'ATTORE PASQUALE GRECO, IL FASHIONISTA MASSIMO YUAN E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
AERARE IL LOCALE PRIMA DI INFETTARVI - IL TECNICO DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ LUCA FONTANA SPIEGA QUAL È L’ARMA SOTTOVALUTATA CONTRO IL COVID: “DOBBIAMO INVESTIRE SULLA VENTILAZIONE AL CHIUSO. NON USCIREMO DALLA PANDEMIA A BREVE E DOBBIAMO ARRIVARE A LIMITARE LA CIRCOLAZIONE DEL CORONAVIRUS, I VACCINI DA SOLI NON BASTANO” - ALLO STUDIO UN TOOL PER CALCOLARE IL RISCHIO DI INFEZIONE E UN MODELLO FISICO PER SVILUPPARE GLI STANDARD DI VENTILAZIONE NEGLI AMBIENTI PUBBLICI...