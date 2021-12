ALLA CANNA DEL GAS - L'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA A GENNAIO È INEVITABILE: LE BOLLETTE DEL GAS SI GONFIERANNO DI ALMENO IL 50% – ANCHE STEFANO BESSEGHINI, NUMERO UNO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER L'ENERGIA, E' RASSEGNATO: "E' UN DATO CHE PURTROPPO TENDE A CONSOLIDARSI" - SENZA UN DECRETO DELL'ULTIMA ORA, LA MAZZATA SARA' TOSTA, LA PIU' GRANDE DELLA STORIA D'ITALIA, CON INEVITABILI RIPERCUSSIONI SU MOLTE AZIENDE, CHE RISCHIANO ADDIRITTURA DI DOVER CHIUDERE...

Giuliano Zulin per “Libero quotidiano”

CARO ENERGIA - ANDAMENTO PREZZI GAS E ELETTRICITA

Mentre stavamo preparando il cenone o eravamo in fila per il tampone lastminute, Stefano Besseghini, presidente di Arera, intervenendo a Sportello Italia (Rai Gr1) ha annunciato quello che tutti noi temevamo: da sabato ci sarà un aumento del 50 per cento per la luce e del 40% per il gas.

Besseghini non è un passante, è il numero uno dell'Autorità di regolazione per l'Energia reti e Ambiente, cioè l'ente che ogni tre mesi fissa le tariffe, determina le bollette di famiglie e imprese. «A gennaio l'aumento sarà purtroppo significativo, siamo sicuramente intorno al 50%», ha detto.

CARO BOLLETTE GAS

«Questo è un dato che purtroppo tende a consolidarsi». Ora, se in questa settimana non ci saranno decreti dell'ultimora, la mazzata sarà di quelle toste, la più grande della storia d'Italia. Il governo, in questi ultimi mesi, ha recuperato quasi 4 miliardi per evitare il salasso nel primo trimestre. Godranno di esenzioni o di sconti i nuclei familiari indigenti e quelli dei percettori di reddito di cittadinanza.

STEFANO BESSEGHINI

Le bollette si potranno anche pagare a rate (massimo 10 mesi). È qualcosa, ma la stragrande maggioranza degli utenti, soprattutto le imprese, non beneficerà di alcuno sgravio. Infatti oggi alle 15, presso la Fonderia di Torbole (via per Travagliato 18, Torbole Casaglia in provincia di Brescia) si terrà una conferenza stampa di protesta, come ultimo disperato tentativo per scongiurare il blocco della produzione in aziende di tutta Italia, per l'impressionante crescita dei prezzi dell'energia.

le risorse di gas

All'incontro saranno presenti gli assessori allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, e (in collegamento) di Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla. Parteciperanno inoltre Fabio Zanardi ed Enrico Frigerio (rispettivamente presidente e vicepresidente di Assofond), Roberto Vavassori (vicepresidente di Anfia), Michele Bianchi (comitato presidenza di Assocarta) e Franco Gussalli Beretta (presidente di Confindustria Brescia), in collegamento Giovanni Savorani (presidente di Confindustria Ceramica), Roberto Pierucci (comitato presidenza di Assovetro) e Davide Garofalo (consigliere di Assomet).

rincari record per il gas

A Torbole ci sarà anche Matteo Salvini, che ieri ha avuto un contatto telefonico col premier Mario Draghi. Si sono rinnovati gli auguri e tra le altre cose - sottolineano alcune fonti - hanno condiviso la necessità di intervenire rapidamente a proposito del caro-bollette. Parlando a margine di una visita al carcere di San Vittore a Milano, il leader della Lega ha sottolineato come «l'altra emergenza a fianco del Covid è quella della luce e del gas. Il governo deve trovare altri soldi per abbattere i costi perché rischia di essere veramente un inverno freddo e buio per tanti, per troppi».

bollette del gas

«Se non si tagliano le tasse sulle bollette molte imprese saranno costrette a chiudere. I lavoratori perderanno il posto, famiglie non si riscalderanno. Sto chiamando gli amministratori delegati di Eni, Enel, Terna», aveva spiegato Salvini alla vigilia di Natale da Firenze: «Occorre più gas, smetterla di litigare con la Russia perché ci vanno di mezzo le nostre imprese. Occorre tornare a far ricerca sul nucleare pulito, sano, sicuro, di ultima generazione».