Cannes spera di rilanciare il settore del cinema con una carrellata di mega star che sfileranno sulla croisettes per la 75esima edizione del festival in programma dal 17 al 28 maggio.

Tom Cruise è già confermato per il festival per la promozione in prima mondiale di "Top Gun: Maverick", il sequel del blockbuster del 1986. Presente anche Tom Hanks, che recita in "Elvis" nel ruolo del manager della star del rock'n'roll, il colonnello Tom Parker.

Giovedì verrà annunciato il resto della line-up, compresi i 20 film in corsa per la Palma d'Oro.

Chi potrebbe esserci

La giuria dell'anno scorso, guidata dal regista statunitense Spike Lee, ha conferito la Palma d'Oro a "Titane" di Julia Ducournau. Gli organizzatori non hanno ancora annunciato chi presiederà la giuria, ma Penelope Cruz e Marion Cotillard sono tra le favorite secondo gli addetti ai lavori. In competizione, invece, molti sperano di vedere il ritorno di David Cronenberg, il cui prossimo crossover fantascientifico/horror vede come protagonisti Viggo Mortensen, Kristen Stewart e Lea Seydoux.

Potrebbe esserci anche l'australiano George Miller con "Three Thousand Years of Longing" e Terrence Malick, che ha vinto in precedenza con "L'albero della vita" con Brad Pitt. Il suo nuovo film segue la vita di Gesù Cristo e vede Mark Rylance nei panni di Satana.

Sebbene le donne siano diventate più presenti nel circuito dei festival, rimangono scarsamente rappresentate. Una possibile contendente in concorso a Cannes potrebbe essere la regista statunitense Kelly Reichardt, con il suo nuovo film, "Showing Up".

Ombra di guerra

Come per tutto ciò che riguarda le arti e l’intrattenimento, l'invasione russa dell'Ucraina incombe sulla selezione. I possibili nomi includono il regista russo in esilio Kantemir Balagov, il cui film "Beanpole" ha vinto il premio per la regia della sezione Un Certain Regard nel 2019.

Oppure potrebbe esserci il ritorno di Kirill Serebrennikov, che l'anno scorso non ha potuto partecipare a Cannes perché gli era stato vietato di viaggiare a causa di un controverso caso giudiziario. Una possibile voce dall’Ucraina potrebbe essere il film sulla distruzione alleata delle città tedesche alla fine della seconda guerra mondiale del regista Sergei Loznitsa.

