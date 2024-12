IL CANTANTE E LA MASCHERATA - I PAPARAZZI DI "CHI" HANNO PIZZICATO FEDEZ MENTRE ESCE DA "CASA CIPRIANI", A MILANO, CON L'ENNESIMA NUOVA FIAMMA: LEI SI COPRE LA FACCIA CON UNA SCIARPA PER NON FARSI VEDERE MENTRE È IN COMPAGNIA DELL'EX SIGNOR FERRAGNI - IL MOTIVO? SUI SOCIAL SI MORMORA CHE L'IMBARAZZO SIA DOVUTO ALL'ETÀ DELLA GIOVANISSIMA, CLASSE 2005 - I DUE SONO SALITI A BORDO DELLA FERRARI DEL CANTANTE E SONO SFRECCIATI VERSO CASA...

Estratto dell’articolo di Valerio Palmieri per “Chi”

FEDEZ E UNA RAGAZZA MISTERIOSA - FOTO DI CHI

Fedez, in questi anni, è stato un libro aperto. Ha raccontato quasi tutto della sua vita, anche i momenti dolorosi come la malattia e la depressione, tanto da aver scritto per Sanremo 2025 una canzone intima, che Carlo Conti ha voluto in gara. [...]

Da qualche settimana, invece, il rapper frequenta una ragazza misteriosa. Pochi giorni fa ha postato la foto di una cena da Cracco dove si vedeva chiaramente una mano femminile, ma nulla di più. In queste foto esce da Casa Cipriani e, dopo aver mandato un'amica a perlustrare la zona e aver saputo che c'era un fotografo, va via dal locale con la ragazza che nasconde il viso dietro una sciarpa. Sale sulla Ferrari e si dirige con lei a casa.

FEDEZ E UNA RAGAZZA MISTERIOSA - FOTO DI CHI - 1

Chi è questa ragazza? Nessuna di quelle indicate nei giorni scorsi. Fedez cambia spesso compagnie femminili e quello che è vero oggi, domani è già passato. Della ragazza che vediamo in queste immagini sappiamo che è molto giovane e non è famosa. Non scommetteremmo sulla durata del rapporto, ma registriamo questo cambiamento nella "comunicazione".

Poi, non è detto che non sia stata la ragazza stessa a decidere di non mostrarsi. Ne avrebbe più di un motivo. La riservatezza, la giovane età, il giudizio degli altri. E, magari, il timore di essere una fra le tante. [...]

fedez a real talk 5 il compleanno di fedez 2 FEDEZ - LA ZANZARA RADIO 24 FEDEZ LIMONA UNA RAGAZZA AL CIRCOLOCO DI NEW YORK fedez fedez ferragni fedez a real talk 8