13 ott 2021 17:04

IL CANTAUTORE FEDERICO SALVATORE E' STATO RICOVERATO A NAPOLI PER UN'EMORRAGIA CEREBRALE - LA MOGLIE: ''NON È UN MOMENTO SEMPLICE, MA NESSUNO, ORA, PUÒ FARE DIAGNOSI CERTE E DEFINITIVE. È SOTTO OSSERVAZIONE ED È SOTTOPOSTO A UNA SERIE DI ACCERTAMENTI. È IN OTTIME MANI" - IL 62ENNE FEDERICO SALVATORE AVEVA DA POCO ANNUNCIATO L'USCITA DEL SUO NUOVO DISCO SATIRICO, "AZZ… 25 ANNI DOPO"