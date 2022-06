CAOS SULL’AUTOSTRADA A7 TRA MILANO E GENOVA: UN’AUTO CONTROMANO HA PROVOCATO UNO SPAVENTOSO INCIDENTE IN CUI SONO MORTE DUE PERSONE, MENTRE ALTRE TRE SONO RIMASTE FERITE – UN 46ENNE DI NOVATE MILANESE, CHE VIAGGIAVA NELLA DIREZIONE ERRATA SU UN SUV, HA PRESO IN PIENO LA STATION WAGON DI UNA 35ENNE: ENTRAMBI SONO MORTI SUL COLPO MENTRE…

Tpa per “il Giornale”

È di due morti e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto ieri lungo il tratto pavese dell'autostrada A7 Milano-Genova, sulla carreggiata diretta al capoluogo ligure tra i caselli di Gropello Cairoli e Casei Gerola, nel territorio di Silvano Pietra, in provincia di Pavia.

Uno scontro che ha congestionato per ore il traffico di una domenica già bollente, causando ripercussioni pesanti con un effetto domino che si è fatto sentire fino a Milano.

La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale di Milano-Ovest Assago, ma si sa che lo schianto è stato provocato da un 46enne, residente a Novate Milanese, che era al volante di un Suv Volvo bianco e viaggiava contromano. L'allarme all'Areu è scattato alle 15 e il tratto autostradale tra Gropello Cairoli e Casei Gerola è chiuso al traffico con uscita obbligatoria al casello di Gropello Cairoli (Pavia).

A perdere la vita è stato il 46enne, che non si sa per quale motivo, forse una distrazione, ha imboccato in senso sbagliato la carreggiata sud. La sua auto è piombata come un missione, contro una Bmw station wagon, che procedeva regolarmente nel senso di marcia verso sud.

All'interno una 35enne residente a Genova. La donna era sola in auto e stava tornando a casa, come lo stesso automobilista che non è riuscito a evitarla. Nell'impatto devastante sono state coinvolte anche altre tre vetture. Due in realtà solo marginalmente dai detriti dei primi due mezzi coinvolti, mentre una Golf è stata presa in modo serio. Dentro c'era una famiglia, con un uomo di 35 anni, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Raffaele di Milano in codice rosso, una donna di 34 anni e un bambino di 4 anni, meno gravi, portati al Policlinico San Matteo di Pavia.

Dopo che le salme sono state portate via e i feriti accompagnati in ospedale, sono iniziate le operazioni di pulizia della carreggiata e rimozione delle due auto coinvolte nel primo schianto. Per diverso tempo sulle due parti opposte della corsia Sud sono rimasti il Suv Volvo bianco, parzialmente ribaltato sul guard rail che separa le due carreggiate autostradali e la Bmw, con parte anteriore distrutta finita nella corsia d'emergenza.

Questo ha causato code chilometriche sull'autostrada che hanno avuto effetti pesantissimi fino a tarda serata.

