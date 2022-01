CAPITAL HILL! CI DOBBIAMO PREPARARE A UN ASSALTO AL PARLAMENTO? I NO VAX ANNUNCIANO: "IL 15 GENNAIO MARCEREMO SU ROMA. SARA’ UNA BELLE BOTTA" - MARCO LICCIONE, LEADER DEI NO VAX DI TORINO, ATTACCA DOPO LE SANZIONI STABILITE DAL GOVERNO PER GLI OVER 50 NON VACCINATI E PROMETTE: “L’ESECUTIVO DEVE AVERE IL CORAGGIO DI TOGLIERE LO SCUDO PENALE E IL CONSENSO INFORMATO, SE IL VACCINO FUNZIONA COME DICONO”

Da repubblica.it

ROMA ASSALTO NO VAX

I No Vax cercano un'altra volta di sfilare davanti al Parlamento. Ad annunciarlo è Marco Liccione, leader dei No Vax di Torino. Attualmente positivo, attende di negativizzarsi: "Il 15 gennaio, se potrò, marceremo su Roma".

Quindi, intervistato dall'AdnKronos, la tirata contro palazzo Chigi e le nuove sanzioni per gli over 50 non vaccinati: "Il governo deve avere il coraggio di togliere lo scudo penale e il consenso informato, se il vaccino funziona come dicono. Devono assumersi le proprie responsabilità e mettere l'obbligo per tutti. A quel punto me lo farò. La multa di 100 euro non cambia niente, le persone non hanno nemmeno i soldi per piangere, figuriamoci chi pagherà. Si tratta di uno schiaffo morale a chi sta rischiando la vita".

ROMA SCONTRI ASSALTO ALLA SEDE CGIL

Incalzato sui vaccini, Liccione prova a difendersi: "Non sono un no vax, l'antitetanica l'ho fatta. Questo per il Covid non lo farò mai visto che gli stessi diretti interessati se ne lavano le mani in caso di conseguenze avverse, che comunque ci sono state. Il calo dell'ospedalizzazione? Questa è un'altra variante, meno dura se presa subito. Io stesso l'ho presa in forma grave perché per i primi tre giorni non ho preso farmaci e oggi, a distanza di otto giorni, sto meglio. Il 15 gennaio marceremo su Roma, se sarò negativizzato. Andiamo sotto al Parlamento e lì sarà una bella botta".