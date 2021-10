CAPITAL HILL - IL POLIZIOTTO IN BORGHESE CHE HA PICCHIATO IL MANIFESTANTE A ROMA DURANTE GLI SCONTRI DI SABATO SI È AUTODENUNCIATO IN QUESTURA – NEI CANALI SOCIAL DEI NO GREEN PASS, L'UOMO VENIVA IDENTIFICATO CON UN DIRIGENTE DELLA POLIZIA, POI RISULTATO ESTRANEO AI FATTI. L’AGENTE NON ERA UN INFILTRATO. ALCUNI MANIFESTANTI AVEVANO INFATTI SOSTENUTO CHE, DURANTE L’ASSALTO ALLA CGIL DA PARTE DEGLI ATTIVISTI DI ESTREMA DESTRA CI FOSSE UN… - VIDEO

Da blitzquotidiano.it

Un uomo con una maglia grigia e la testa rasata si scaglia con il manganello contro i manifestanti No Green pass a Roma. L’uomo non indossa la divisa: il video in cui lo si vede in azione fa il giro del web e in molti pensano si tratti di un infiltrato tra quelli di Forza Nuova.

scontri roma

Scontri Roma, il poliziotto in borghese picchia manifestante

L’uomo, nelle scorse ore, ha fornito le sue generalità per spegnere le voci sulla possibilità che si trattasse di un infiltrato. E’ in servizio nella Capitale e si era unito ai suoi colleghi per sedare le tensioni di sabato pomeriggio con il corteo guidato da Forza Nuova che ha assalito la sede nazionale delle Cgil.

L’agente è stato segnalato all’Autorità giudiziaria. Inzialmente era stato scambiato per un agente in servizio a Roma e che quel giorno non era in servizio. La Questura di Roma, in una nota spiega: Nella giornata di ieri è circolato un post sui canali social che riconduceva tali condotte ad un dirigente della polizia di stato, il quale è invece risultato del tutto estraneo ai fatti. L’autore del post è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di diffamazione e calunnia”.

I manifestanti: “Tra di noi c’era un infiltrato”

L’errore era nato proprio dal video diffuso sui social. Alcuni manifestanti avevano infatti sostenuto che, durante l’assalto alla Cgil da parte degli attivisti di estrema destra ci fosse un presunto infiltrato.

agente in borghese picchia manifestante scontri roma

In un video verrebbe “coperto” dagli agenti del Reparto Mobile, mentre picchia a calci e a pugni un manifestante. L’equivoco nasce anche dal fatto che in un altro video si vede l’uomo che semprerebbe incitare i no Green Pass ad assaltare la camionetta della Polizia a piazzale Flaminio. Da questo presunto “doppio ruolo” è nata la voce che si trattasse di un infiltrato.

Vittorio Sgarbi: “Questo agente va radiato dalla Polizia”

A parlare di lui è stato perfino Vittorio Sgarbi che ha scritto: “Questo agente in borghese che picchia un manifestante va radiato dalla Polizia”. Oltre a Sgarbi, a parlare di lui sono stati molti altri. Tra loro un altro utente che, postando un video in cui si vede l’agente con occhiali da sole e mascherina davanti alla camionetta, aveva scritto: “Guardate un po’ dove si trovava il poliziotto in borghese con maglietta grigia che picchiava il ragazzo a terra… lì con i manifestanti che hanno dondolato il furgone della Polizia e non mi sembra che contribuisca a favorire l’azione”.

Ora il “giallo” sembrerebbe essere risolto: l’agente si è auto denunciato.

agente in borghese picchia manifestante scontri roma