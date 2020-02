18 feb 2020 20:01

CAPITALE CRIMINALE - RAID ARMATO ALL'AURELIO, DIPENDENTI DI UNA SALA SCOMMESSE IN OSTAGGIO: TRE CRIMINALI IN FUGA CON 32.000 EURO IN CONTANTI - GLI INVESTIGATORI STANNO BATTENDO DIVERSE PISTE NELLA MALA ROMANA PER ARRIVARE AD INDIVIDUARE I RESPONSABILI CHE POTREBBERO METTERE A SEGNO ALTRI COLPI