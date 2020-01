2 gen 2020 18:19

CAPODANNO COL MORTO – A PESCARA UN UOMO È STATO TROVATO IN UNA POZZA DI SANGUE ALL’INTERNO DI UN PALAZZO ED È DECEDUTO POCO DOPO IN OSPEDALE - LA VITTIMA NON AVEVA DOCUMENTI E AVEVA IL VOLTO SFIGURATO DA UN PESTAGGIO. FERMATO IL PRESUNTO RESPONSABILE: È UN ROM DI 29 ANNI – NELLA STESSA ZONA VENNE AGGREDITO BRUMOTTI CON LA TROUPE DI STRISCIA - VIDEO