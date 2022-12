UN CAPODANNO A MISURA D'ANIMALE – I FUOCHI D’ARTIFICIO POSSONO ESSERE UN BEL PROBLEMA PER GLI ANIMALI DOMESTICI, LE RACCOMANDAZIONI “DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI” PER NON FARGLI PASSARE UNA NOTTE INFERNALE – TENETELI LONTANI DAI FESTEGGIAMENTI, NON LASCIATELI MAI SOLI, CHIUDETE PERSIANI E FINESTRE E LASCIATELI RIFUGIARE DOVE PREFERISCONO… - VIDEO

Da www.repubblica.it

Per evitare che l’ultimo giorno dell’anno si trasformi in dramma o tragedia per gli animali, l'Organizzazione per la protezione degli animali (Oipa) ha stilato un decalogo con le regole e suggerimenti per mettere in sicurezza e rassicurare il proprio cane o gatto.

"L’inizio del nuovo anno dovrebbe essere una gioia per tutti, non motivo di terrore e angoscia", spiega il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. "Allo stesso tempo, facciamo appello alle forze dell’ordine affinché considerino una priorità i controlli finalizzati a far rispettare le ordinanze, non minimizzando le conseguenze, dirette e indirette, di una condotta irresponsabile da parte di chi maneggia i petardi".

Ecco i punti del decalogo Oipa

1. Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi

2. Non lasciamoli soli, potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi. Stiamo loro vicini, mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli

3. Non lasciamoli in giardino. Teniamo in casa o in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga

4. Teniamo alto il volume di radio o televisione, chiudendo le finestre e le persiane

5. Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato

6. Durante le passeggiate teniamoli al guinzaglio, evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura

7. Facciamo visitare l’animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto

8. Evitiamo soluzioni fai da te somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico

9. Organizzare una “gita fuori porta” per trascorrere il Capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi

10. Chiediamo al nostro Comune un’ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l’opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici

