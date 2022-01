CAPODANNO SELVAGGIO A MILANO – FUORI I COLTELLI! FENDENTI AL COLLO E ALL’ADDOME, DUE FERITI GRAVI IN PIAZZA DEL DUOMO - 19ENNE AGGREDITA E MOLESTATA DA 30 RAGAZZI. SALVATA DALLA POLIZIA - ALTRE RISSE ED AGGRESSIONI, CON FERITI LIEVI, SONO STATE SEGNALATE IN VIA TORINO E IN VIA PAVIA, SEMPRE A MILANO, E CON PROTAGONISTI SEMPRE RAGAZZI MINORENNI O APPENA MAGGIORENNI, E NELL'HINTERLAND A POGLIANO MILANESE

Due accoltellamenti, entrambi con feriti gravi, si sono verificati nella notte di Capodanno a Milano e nell'Hinterland Milanese.

A Milano la lite è avvenuta all'angolo con piazza del Duomo dove un 18enne è stato colpito con un fendente al collo.

Il primo caso è avvenuto alle 3 a Desio (Milano) dove un 26enne è stato accoltellato all'addome durante una lite avvenuta in via Matteotti. Al momento no si conoscono altri particolari sulla vicenda, tranne che il ferito, con un'emorragia importante, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale S.Gerardo di Monza.

Il secondo in ordine di tempo ma uguale per gravità è accaduto in via Mazzini all'altezza del civico 5, quasi all'angolo con piazza del Duomo, dove la notte di Capodanno ingente era stato il dispiegamento di forze dell'ordine. A fare le spese di una lite, pare tra due ragazzi di origine straniera, è stato un giovane sui 18 anni ricoverato per un fendente al collo che gli ha provocato un'ampia ferita. Il 118 lo ha portato in codice rosso al Policlinico. Un altro ferito, probabilmente il contendente, un 16enne, è stato a sua volta soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale S.Paolo.

Altre risse ed aggressioni, con feriti lievi, sono state segnalate in via Torino e in via Pavia, sempre a Milano, e con protagonisti sempre ragazzi minorenni o appena maggiorenni, e nell'hinterland a Pogliano Milanese, in via Roma.

CAPODANNO MILANO: 19ENNE AGGREDITA E MOLESTATA DA 30 RAGAZZI. SALVATA DALLA POLIZIA

Capodanno di paura per una ragazza di 19 anni che, a Milano, è stata circondata e molestata da un gruppo di trenta ragazzi. E' accaduto verso l'una e mezza nella centralissima via Mazzini, poco distante da Palazzo Reale.

La giovane è stata circondata da una trentina di ragazzi che le hanno afferrato la borsa con la quale cercava di allontanarli. Secondo quanto riferito dalla 19enne, sarebbe stata oggetto di palpeggiamenti e di un tentativo di svestizione.

Il dispositivo predisposto dalla Questura per la notte di Capodanno ha tuttavia permesso alla polizia di giungere immediatamente sul posto: alla vista degli agenti gli aggressori, descritti come giovani stranieri, sono fuggiti disperdendosi in varie direzioni. Per la ragazza un grande spavento ma, fortunatamente, nulla di più grave.