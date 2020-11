IL CAPPOTTO TE LO FANNO I PARENTI DELLE VITTIME – BUFERA SU UN’IMPRESA DI POMPE FUNEBRI DI MILANO CHE HA LANCIATO LA PROMOZIONE COVID CON LA BARA IN OMAGGIO: “IL CAPPOTTO DI LEGNO TE LO REGALIAMO NOI” – I MILANESI SI INDIGNANO, MA IL RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA DIFENDE IL CARTELLO PUBBLICITARIO: “DOV’È LO SCANDALO? ANDIAMO INCONTRO A CHI STA ATTRAVERSANDO UN MOMENTO DI CRISI…”

Una vera e propria bufera si sta sollevando su Milano. Tutta colpa di alcuni cartelloni pubblicitari di un'impresa di pompe funebri che recitano così: "Promozione Covid. Bara in omaggio, te la regaliamo noi". Nel cartellone si vede anche è l’immagine di un guantone da boxe che dà un pugno al coronavirus. Immediata la reazione social: "Non ci posso credere, non dovrebbe nemmeno essere autorizzata una pubblicità così", scrive un utente. E ancora: "Una vergogna".

Niente scherzo, dunque. Tanto che un addetto alle pompe funebri ha addirittura raccontato che in diversi hanno già chiamato per la promozione: "Per ora - fa sapere - è attiva solo su Milano e hanno già chiamato in tanti. Purtroppo questo per il nostro settore è un periodo di super lavoro".

Per il rappresentante l'azienda non ha fatto altro che usare "un modo diretto per farlo capire, che è quel che fa la pubblicità. Abbiamo toccato un tema delicato e un tabù, ma dov’è lo scandalo? Anzi, andiamo incontro a chi sta attraversando un momento di crisi fornendo un servizio a poco prezzo: bara, 4 valletti e trasporto". Ma la rabbia dei milanesi e non solo non si placa.

