CAPRI E CAVOLI – JENNIFER LOPEZ HA RUBATO LA SCENA A TUTTI GLI ALTRI VIPPONI ALL’EVENTO DI LUISAVIAROMA ORGANIZZATO SULL’ISOLA: LA NEO SPOSINA, CHE HA DECISO DI MOLLARE IL SUO COGNOME PER PRENDERE QUELLO DEL MARITO, SI È ESIBITA SUL PALCO DAVANTI AI RICCASTRI CHE HANNO SBORSATO ANCHE 25MILA PER SEDERSI IN PRIMA FILA ALL’EVENTO DI BENEFICENZA – OLTRE A JLO, ALLA SERATA SONO STATI AVVISTATI LEONARDO DI CAPRIO, JARED LETO, , DIEGO DELLA VALLE, DILETTA LEOTTA, LA EX COPPIA FLAVIO BRIATORE ED ELISABETTA GREGORACI E…

Michela Proietti per il "Corriere della Sera"

jennifer lopez a evento luisaviaroma 2

Una Capri impazzita, come ai tempi di Jacchelì, il nomignolo con cui veniva chiamata Jacqueline Kennedy quando sbarcava negli anni '60 nell'isola. Ma stavolta a mandare in tilt taxi, locali e turisti capresi, è stata Jennifer Lopez, che forse per l'ultima volta è apparsa «in cartellone» con il suo cognome da ragazza, perché dopo le nozze con Ben Affleck ha deciso di prendere quello del marito (facendo infuriare le femministe ).

jennifer lopez a evento luisaviaroma 6

È stata lei l'ospite d'onore di quello che è stato prontamente definito l'evento dell'estate, LuisaviaRoma For Unicef, sesta edizione della charity a sostegno dei bambini che ieri sera ha radunato nella Certosa di San Giacomo di Capri benefattori provenienti da tutto il mondo. Un posto «simbolo del sogno italiano, per mostrare il lato buono della moda: non solo realizzare un profitto, ma fare del bene», ha spiegato il presidente e founder di LuisaviaRoma Andrea Panconesi.

jennifer lopez a evento luisaviaroma 7

Per accaparrarsi un ultimo e impossibile posto a tavola sono state offerte cifre da capogiro, ben superiori ai prezzi già stellari: 25 mila euro per sedersi in prima fila, 8 mila per le retrovie. Ma già da qualche giorno era tutto esaurito: così i fortunatissimi ammessi si sono mischiati a star mondiali, come Leonardo Di Caprio (ospite del mega yacht dell'amico Ernesto Bertarelli), Maye Musk - mamma di Elon - Vanessa Hudgens, Jared Leto, Casey Affleck - cognato di JLo -, Khaby Lame, Natasha Poly, Ed Westwick, Sara Sampaio, Jasmine Tookes, Leonie Hanne, Karolina Kurkova, Izabel Goulart, Ansel Elgort, Neelam Gill, Edward Enninful, oltre ai nostrani Lorenzo Viotti, Mattia Stanga, Sangiovanni, Matilde Gioli, Matteo Renzi, Remo Ruffini, Diego Della Valle e la ex coppia Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci , questa volta in versione «famiglia-allargata», insieme a Leni Klum (figli di Heidi e Flavio).

flavio briatore elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco

Oltre 950 gli ospiti alla cena placé cucinata dalla trattoria Aurora a base di parmigiana, pasta con zucchine e spigola, e messi alla prova nella loro generosità durante l'asta battuta da Simon de Pury. All'incanto «non solo preziosi e opere d'arte, ma anche esperienze», come ha spiegato Tommaso Chiabra, event fundraising di Unicef Italia. Tra queste quella messa in palio proprio da Maye Musk, che ha donato un viaggio su SpaceX, l'esperimento di turismo spaziale messo in piedi dal figlio Elon.

Ma anche gioielli, orologi e cimeli d'epoca - come la Mercedes Benz 250 C del 1973 appartenuta a Richard Burton - e l'opera d'arte di Andres Valencia, artista di soli 10 anni su cui scommettono i mercanti d'arte. L'evento clou della serata è stato proprio il concerto di Jennifer Lopez, che è salita sul palco con 30 ballerini, tornando ad esibirsi dal vivo dopo il Super Bowl e il Dodgers stadium, dove è nata la liaison con Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli che ha creato per lei gli abiti della serata.

jennifer lopez a evento luisaviaroma 1

Un paio di pantaloni con stampa a tigre e rivestiti di piume dal ginocchio ingiù, una maxi cappa realizzata con 150 metri di tessuto e un nude look finale. «Jennifer è sexy come il fuoco», ha spiegato lo stilista che ha curato con gli stylist Rob Zangardi e Mariel Haen tutti i minimi particolari della neo signora Affleck. Che forse in risposta alle polemiche femministe legate al cambio di cognome ha regalato un medley di donne icona, da Gloria Gaynor a Whitney Houston.

«L'ho trovata felicissima, al massimo delle sue energie», ha commentato Puglisi. Non solo lavoro però: per lei anche serate in pizzeria, mandolino, gite in barca, shopping e relax insieme all'amica Cecile Leroy, figlia di Philippe e produttrice cinematografica, con la quale starebbe girando un docu-film sulla sua vita. Si dice che la diva stia per lasciare la lussuosissima suite al Tiberio Palace e trascorrerà gli ultimi giorni a casa di un generoso amico italiano, che ha messo a disposizione la sua casa caprese per lei, i figli e il cognato.

jennifer lopez a evento luisaviaroma 5 diletta leotta annagreta panconesi LUISAVIAROMA diego della valle jennifer lopez a evento luisaviaroma 4 andrea panconesi con la compagna maria sillandi jennifer lopez a evento luisaviaroma 8 luisa panconesi jennifer lopez a evento luisaviaroma 3 luisaviaroma jared leto giulia de lellis