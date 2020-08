UNA CAPRICCIOSA QUATTRO STAGIONI - LA REGINA ELISABETTA A TAVOLA E' UN PO' VIZIATA E NON LE PIACE LA PIZZA - LO RIVELA LO CHEF REALE, DARREN MCGRADY, RACCONTANDO CHE IN 15 ANNI AL SUO SERVIZIO NON GLI È MAI STATO CHIESTO DI PREPARARLA - IN CIMA ALLA LISTA DEI GUSTI DI NONNA BETTA, INVECE, CI SONO LA SELVAGGINA, IL CIOCCOLATO FONDENTE, IL SALMONE, E IL CERVO – “AVEVA UN PICCOLO TACCUINO DOVE…”

Alla Regina Elisabetta non piace la pizza, tanto che per 15 lunghi anni in cui al suo servizio ha lavorato lo chef reale Darren McGrady, la sovrana a quest'ultimo non ha mai chiesto di preparargliela. È la rivelazione che lo stesso McGrady ha dato a Us Food, specificando che in tutto quel lungo periodo in cui ha lavorato a Buckingham Palace, più 4 anni per Lady Diana quando i principi William e Harry ancora bambini, la Regina «non ha mai mangiato la pizza».

E dire che per McGrady la pizza è una pietanza che rientra ampiamente nelle sue capacità, tanto da cucinarla poi regolarmente dopo il suo trasferimento a Kensington Palace, per il principe William: «Nel mio secondo libro di cucina, The Royal Chef at Home, c'è una ricetta per la pizza con il pollo al curry (il famoso chicken tikka masala), perché William ama il cibo indiano e io ho unito le due cose», ha raccontato lo chef, ora 58enne. McGrady ha raccontato anche come la Regina usasse approvare o disapprovare le sue ricette: «Aveva un piccolo taccuino dove scriveva 'Non lo voglio più', o qualcosa del genere».

In cima alla lista dei gusti di Elisabetta, invece, la selvaggina e il cioccolato fondente: salmone, cervo di Balmoral o cervo di Sandringham. Ora lo chef vive in Texas, dove gestisce un'attività di catering, e ha scritto diversi libri sul periodo in cui lavorava per la famiglia reale: per Lady D e i suoi figli ha lavorato fino alla sua morte, nel 1997.

«Quella sera avevo preparato la cena in attesa del suo ritorno. Fu un momento orribile, orribile», le sue parole in un'intervista a una radio australiana, scrive il quotidiano britannico Independent.

