20 mag 2021 15:00

CAPRIOLO MORTALE – NON CE L’HA FATTA LA DONNA RICOVERATA IN OSPEDALE DOPO UN INCIDENTE IN AUTOSTRADA, CAUSATO DA UN CAPRIOLO CHE LE HA TAGLIATO LA STRADA – ENRICA FRANCHINI ERA STATA TRASPORTATA ALL’OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA IN CONDIZIONI FRAVISSIME, MENTRE LA SORELLA CHE ERA IN AUTO CON LEI HA RIPORTATO FERITE LIEVI…