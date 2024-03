15 mar 2024 19:11

CARA, MI SI È BRUCIATA CASA – LA VILLA DI LOS ANGELES DELLA MODELLA CARA DELEVINGNE È ANDATA A FUOCO QUESTA NOTTE – LE FIAMME SAREBBERO PARTITE DALLA SOFFITTA DELLA SOBRIA DIMORA DI STUDIO CITY, COSTRUITA NEL 1941 E GRANDE PIÙ DI 700 METRI QUADRATI. LA TOP MODEL NON ERA IN CASA (È A LONDRA PER LAVORO), MA IN CASA C’ERANO ALTRE PERSONE – CI SONO VOLUTI 94 POMPIERI E 4 AMBULANZE PER DOMARE IL ROGO… - VIDEO