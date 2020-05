13 mag 2020 18:47

CARA TI COSTA ‘STA PISCIATA – IN PROVINCIA DI BRESCIA UN 69ENNE INVALIDO DI RITORNO DALLA POSTA VIENE MULTATO DI OLTRE 3MILA EURO PER AVER FATTO LA PIPÌ IN STRADA: L’UOMO, CHE IN UN INCIDENTE HA PERSO LA GAMBA E CAMMINA CON LE STAMPELLE, ERA ANDATO A CACCIA DI UN BAR, MA AVENDO TROVATO TUTTO CHIUSO NON HA POTUTO FAR ALTRO CHE ABBASSARSI LA CERNIERA IN STRADA E…