9 mag 2023 17:57

CARAMBA, CHE GAIEZZA! - IN PROVINCIA DI BRINDISI L’APPUNTATO DEI CARABINIERE ANGELO ORLANDO HA SPOSATO IL COMPAGNO, DI PROFESSIONE PARRUCCHIERE, IN UNA MASSERIA CON UNA CERIMONIA IN ALTA UNIFORME E CON IL PICCHETTO D'ONORE DELL'ARMA A SPADE SGUAINATE - DITE AI CAMERATI DI GOVERNO CHE IL GAIO ORLANDO E’ IN SERVIZIO A PALAZZO CHIGI…