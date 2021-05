20 mag 2021 17:58

CARAMBA, CHE LADRO! – UN EX APPUNTATO DEI CARABINIERI E’ STATO CONDANNATO A 3 ANNI E 6 MESI PER AVER RUBATO IL BANCOMAT E IL PIN DA UN UOMO DECEDUTO IN UN INCIDENTE STRADALE – IL MILITARE SAREBBE COINVOLTO IN ALTRI DUE EPISODI ANALOGHI: AVREBBE RUBATO 140 EURO NASCOSTI NEL BAULETTO DI UNO SCOOTER SOTTO SEQUESTRO E AVREBBE DERUBATO UN COMMERCIANTE, SFILANDOGLI 50 EURO DAL PORTAFOGLIO…