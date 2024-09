IL CARCERE MINORILE "BECCARIA" DI MILANO È L'ESEMPIO DEL DEGRADO DEL SISTEMA CARCERARIO ITALIANO - L'EVASIONE DI 3 DETENUTI È SOLO L'ULTIMO GUAIO DELL'ISTITUTO PENITENZIARIO, TRA RIVOLTE, SCANDALI E FUGHE, CHE SI SOMMANO AI PROFILI SEMPRE PIÙ DIFFICILI DEI DETENUTI, IL PERSONALE A RANGHI RIDOTTI E CARENZE STRUTTURALI - AD APRILE, 13 AGENTI SONO STATI ARRESTATI (E 8 SOSPESI) PERCHÉ ACCUSATI DI TORTURA, MALTRATTAMENTI, LESIONI E FALSO. A MAGGIO, LA RIVOLTA DI 70 RAGAZZI, ANCHE LE EVASIONI SONO ORMAI ALL'ORDINE DEL GIORNO…

Estratto dell'articolo di Pierpaolo Lio per il “Corriere della Sera”

CARCERE MINORILE BECCARIA DI MILANO

L’altra volta, tre mesi fa, il più piccolo s’era quasi trovato sorpreso dall’occasione. E s’era fiondato oltre le mura (fuga durata poi neanche 12 ore) con un altro detenuto, ma senza il fratello maggiore. Per il resto, sempre insieme. Durante la rapina alla sala slot nel Comasco. Al momento dell’arresto. A passare le giornate tra i corridoi del carcere. E ad agitare le ultime rivolte.

Ieri, la coppia di fratelli, A.F. e W.F., 16 e 17 anni, nati a Como da genitori marocchini, erano di nuovo fianco a fianco nell’ultima evasione dal Beccaria. Con loro c’era un terzo. È un 17enne italiano, che viene bloccato e riportato dentro. Ma non s’arrende. In serata, mentre sono in corso le ricerche dei due, ci riprova, e riesce. Per l’istituto minorile milanese è l’ennesimo grano di un rosario di sventure che inizia almeno dalla maxi fuga del 2022. Proteste, rivolte, evasioni.

rivolta al carcere minorile cesare beccaria 11

E un’inchiesta, ancora in corso, che ha quasi azzerato gli agenti della Penitenziaria in servizio e ha lambito gli ex vertici del carcere. Guai che si sommano a un quadro già al limite, fatto di numeri esplosivi, profili sempre più difficili dei detenuti, personale a ranghi ridotti, carenze strutturali e cantieri infiniti.

[…] I SETTE DI NATALE

rivolta al carcere minorile cesare beccaria 18

I primi quattro giorni di passione, però, il Beccaria li vive ormai due anni fa, […] È il Natale del 2022. E sono in sette — quattro 17enni, due 18enni e un 19enne — a cercare libertà, approfittando dei lavori in cortile (conclusi solo l’anno scorso, dopo 16 anni d’attesa). […] due (uno convinto dalla ramanzina della sorella) saranno catturati già in serata; gli altri saranno beccati a casa di parenti e amici, o si consegneranno nei giorni successivi.

CARCERE MINORILE BECCARIA DI MILANO

LE «SOMMOSSE»

Negli ultimi mesi la situazione diventa incandescente. A maggio un detenuto tenta l’evasione ma viene pizzicato appena fuori. A fine mese sono in settanta ad asserragliarsi per ore in un’ala dell’istituto. Ad accendere la miccia sono i controlli dei cani antidroga tra le celle. Ci vorranno gli agenti in tenuta antisommossa per placare gli animi. […]

L’estate è segnata dalle rivolte. A luglio un incendio ferisce due ragazzi e ne intossica quattro. Stessa scena ad agosto: soccorsi cinque agenti e tre detenuti. Neanche dieci giorni fa, poi, proprio i due fratelli ora in fuga sono segnalati tra i promotori dei disordini che agevolano l’evasione tentata da altri quattro, subito ripresi.

VIOLENZE NEL CARCERE MINORILE CESARE BECCARIA

L’INCHIESTA

Un mese prima di questi ultimi episodi, ad aprile, c’è stato il terremoto giudiziario che ha investito l’istituto. E che qualcosa ha smosso negli equilibri interni. L’inchiesta della procura s’abbatte sul Beccaria con l’arresto di 13 agenti, la sospensione di altri otto (tra cui l’allora comandante) e l’iscrizione tra gli indagati di due ex direttrici. Gravissime le accuse: tortura, maltrattamenti, lesioni, falso. […]

