LE CARCERI ITALIANE SONO UNA POLVERIERA – IERI SERA È SCOPPIATA UNA RIVOLTA NELLA CASA CIRCONDARIALE DI BARI. SETTANTA DETENUTI HANNO SEQUESTRATO UN INFERMIERE E AGGREDITO UN AGENTE DELLA PENITENZIARIA – I DISORDINI SONO DURATI TRE ORE – LA PROTESTA DEI SINDACATI: “A BARI A FRONTE DI 252 POSTI DISPONIBILI, SONO PRESENTI BEN 390 DETENUTI, GESTITI DA 220 POLIZIOTTI PENITENZIARI QUANDO NE SERVIREBBERO ALMENO 449...”

Sembra tornata la calma ma nella serata di venerdì 17 agosto si è temuto il peggio per una rivolta scoppiata nel carcere di Bari. Verso le 20 è arrivato un allarmante comunicato dei sindacati della polizia penitenziaria.

Questo: «Gravissimi disordini sono in corso presso la Casa circondariale di Bari. Dalle primissime notizie che ci giungono, alcuni detenuti di una sezione detentiva avrebbero sequestrato un'infermiera e aggredito violentemente l'appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio, che cercava di impedirlo. Sarebbero stati richiamati gli agenti di riposo e altri sarebbero stati inviati da diverse carceri della regione». Sono le parole con cui Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, ha diffuso la notizia. In realtà, si è saputo dopo, la vittima del sequestro è stato un infermiere e non una infermiera.

La rivolta sarebbe cominciata intorno alle 20, circa settanta detenuti della seconda sezione dell’istituto, al primo piano dove sono reclusi i detenuti per reati comuni, hanno iniziato a protestare, danneggiando suppellettili e dando fuoco a lenzuola e coperte. Nel corso della rivolta è stato sequestrato un infermiere del reparto e aggredito violentemente un agente penitenziario che ha riportato ferite al volto. L'agente è stato portato in ospedale.

«A Bari - dice De Fazio della Uilpa - a fronte di 252 posti disponibili, sono presenti ben 390 detenuti, gestiti da 220 poliziotti penitenziari quando ne servirebbero almeno 449. Ormai il Re è nudo, è chiaro a tutti che il decreto carceri e la sua conversione in legge non sono serviti e non serviranno a nulla. La premier, Giorgia Meloni, sospenda le ferie e convochi una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri». [...]

