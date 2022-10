28 ott 2022 13:48

CAREW, MO SO' CAZZI! - L'EX ATTACCANTE DELLA ROMA, JOHN CAREW, RISCHIA DUE ANNI DI CARCERE E UNA MULTA DI 52MILA EURO PER FRODE FISCALE - IL NORVEGESE È ACCUSATO DI EVASIONE PER 577MILA EURO TRA IL 2014 E IL 2019, DI NON AVER DICHIARATO NELLO STESSO PERIODO UN REDDITO SUPERIORE AL MILIONE DI EURO E DI AVER NASCOSTO UN PATRIMONIO DI 31 MILIONI DI EURO…