16 dic 2019 18:40

CARI ROMANI, RASSEGNATEVI: MILANO VINCE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO PER QUALITÀ DELLA VITA – SECONDO LA CLASSIFICA DEL “SOLE 24 ORE” LA CITTA' MENEGHINA SVETTA IN ALTO IN CLASSIFICA MENTRE ROMA, SEPPUR IL LEGGERA RISALITA, RIMANE ARENATA ALLA DICIOTTESIMA POSIZIONE (STRANO!) – MILANO È SEGUITA DA BOLZANO, TRENTO E AOSTA. SCHIZZA NAPOLI MENTRE L’ULTIMA CLASSIFICATA È…