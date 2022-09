11 set 2022 11:40

CARLO, IL RE GAFFEUR – POSTA PER DAGO: “NON TROVATE CHE SIA UN PRIMO SCANDALOSO SCIVOLONE IL FATTO CHE CARLO III CITI “L’AMATA CAMILLA” COME COMPAGNA DI QUESTA NUOVA AVVENTURA REALE? NON ERA MEGLIO IL SILENZIO DAL MOMENTO CHE CON “L’AMATA” HA MESSO UNA MAREA DI CORNA ALLA POVERA DIANA? CHE PERALTRO È LA MADRE DEI SUOI FIGLI? AL POSTO DI WILLIAM E HARRY MI SAREI ADDOLORATO”