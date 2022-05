20 mag 2022 17:50

CARLO, VAI COL LISCIO! - IL PRINCIPE CARLO, SAPENDO CHE NON DIVENTERÀ MAI RE, SI CONSOLA ANCHEGGIANDO CON GLI INDIGENI CANADESI – INSIEME A CAMILLA, È IN MISSIONE OLTREOCEANO PER CELEBRARE I 70 ANNI DI REGNO DI ELISABETTA II. DURANTE LA VISITA GLI SONO STATI DONATI DEI MOCASSINI E GLI ABITANTI DI POSTO HANNO MOSTRATO LORO GLI... - VIDEO