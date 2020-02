A CARNEVALE OGNI GNOCCA VALE – SENI COPERTI DA MICRO COPRICAPEZZOLI, COSTUMI SGAMBATISSIMI E CHIAPPE BALLONZOLANTI A RITMO DI SAMBA – A RIO DE JANEIRO SONO INIZIATI I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE PIÙ ARRAPANTE DEL MONDO: LE PRIME SCUOLE DI BALLO HANNO GIÀ FATTO SFILARE LE LORO BOMBASTICHE BALLERINE ALL’INTERNO DEL SAMBODROMO. FUORI È IL CAOS: ARRESTATE OLTRE 400 PERSONE PER… - VIDEO

Da "www.secoloditalia.it"

Migliaia di ballerini delle scuole di samba del Brasile si sono riversati per il Carnevale di Rio 2020 al Sambòdromo cittadino per il primo giorno del Carnevale. Quest’anno, Passarela do Samba ospita le sfilate di 43 associazioni tra le scuole di samba del gruppo speciale, serie A e le scuole junior, che dovrebbero riunire, secondo gli organizzatori, 500mila persone.

Brasiliani e turisti con costumi da ballerini hanno sfilato cantando e danzando. Nel quartiere di Santa Teresa in scena il “bloco” Carmelitas, una delle feste più famose, con diversi partecipanti travestiti da suore e sacerdoti. Questo “bloco” prende il nome dalla leggenda di una suora cattolica di clausura che fuggì dal convento per unirsi a una festa di carnevale in strada.

Da"www.unionesarda.it"

Dovrebbe essere una delle feste più belle al mondo, ma forse non lo è più.

Da quando sono iniziati i festeggiamenti per il Carnevale di Rio, in Brasile, la polizia ha arrestato 413 persone. Tra i detenuti vi sono anche due sospettati di aver derubato e picchiato degli agenti e ferito cinque persone.

Il segretario municipale alla Cultura, Alexandre Youssef, ha chiesto rinforzi al presidente Bolsonaro: "La sicurezza pubblica è essenziale e bisognerebbe raddoppiare gli sforzi per garantire il benessere dei partecipanti. Continuando di questo passo la gente avrà sempre più paura e sarà sempre meno invogliata a partecipare alla festa".

Il Carnevale di Rio terminerà il 26 febbraio e ogni anno accoglie milioni di persone provenienti da tutto il mondo.

