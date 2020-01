21 gen 2020 19:31

CARO CAFONE, MICA SEI IN ITALIA? – UNA TURISTA ITALIANA 28ENNE È STATA ARRESTATA IN CILE PER AVER REALIZZATO UN DISEGNO SU UNA ROCCIA DEL PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE, POSTANDO POI LA FOTO SU INSTAGRAM – PROPRIO DALL’IMMAGINE LE AUTORITÀ SONO RISALITE E LEI CHE SI È PRESENTATA DALLA POLIZIA PER CONFESSARE: “CHIEDO SCUSA, ERA UNO STUPIDO DISEGNO...”