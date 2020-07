CARO LADRUNCOLO, ATTACCATI AL PAZZO! – SCENE DI ORDINARIA FOLLIA AL CASILINO, A ROMA, DOVE UN TABACCAIO SI È AGGRAPPATO ALLO SPORTELLO DELLA MACCHINA DI DUE LADRI CHE GLI AVEVANO RUBATO UNA SCATOLA DI SIGARETTE DALL’AUTO: L’UOMO È STATO TRASCINATO PER ALCUNI METRI MA, GRAZIE ALL’AIUTO DI UN PASSANTE, È RIUSCITO A FERMARE E CONSEGNARE AI CARABINIERI UN 52ENNE CHE…

Da "www.ilmessaggero.it"

Non si è arreso alla rapina, si è aggrappato allo sportello posteriore dell'auto dei malviventi ed è stato trascinato per diversi metri. La vittima è un tabaccaio di viale Palmiro Togliatti: sabato pomeriggio si era accorto che un uomo stava rubando una scatola di sigarette custodita nella sua auto.

Non ha esitato e ha tentato di fermare il rapinatore che intanto era salito a bordo di un'auto guidata da un complice. Un passante ha visto la scena, il tabaccaio attaccato allo sportello e trascinato e ha deciso di intervenire. Al termine di un breve inseguimento a piedi è riuscito a bloccare il ladro e a consegnarlo ai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina in transito in quel momento.

Il malvivente è un 52enne di origini campane, già noto alle forze dell'ordine, arrestato per il reato di rapina impropria in concorso. Il complice purtroppo è riuscito a far perdere le proprie tracce, scappando a bordo dell'auto, mentre la vittima dopo essere stata accompagnata al Policlinico Casilino, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni. Il 52enne è stato accompagnato in caserma dove sarà trattenuto, in attesa del rito direttissimo.

