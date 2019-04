CARO NICK, CARO TI COSTA IL MATRIMONIO LAMPO – GUAI IN VISTA PER NICOLAS CAGE CHE DOPO LE NOZZE DURATE SOLO QUATTRO GIORNI DEVE FARE I CONTI CON LA EX INCAZZATA: LA TRUCCATRICE VUOLE IL DIVORZIO, MA HA FATTO RICHIESTA DI UN ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER SOPPERIRE AL DANNO CHE IL FULMINEO MATRIMONIO HA CAUSATO ALLA SUA IMMAGINE…

Mariangela Garofano per “www.ilgiornale.it”

nicolas cage e erika koike 4

Nuovi guai in vista per l’attore Nicolas Cage: il matrimonio lampo durato solo quattro giorni con la make-up artist Erika Koike potrebbe costargli molto caro.

Le ultime notizie riportavano l’attore in procinto di richiedere l'annullamento delle nozze, in quanto “non pienamente in possesso delle sue azioni”, ed “incapace di intendere e di volere al momento del matrimonio, per aver bevuto al limite dell’intossicazione”.

nicolas cage e erika koike 3

La coppia era stata avvistata in chiaro stato d'ebbrezza chiedere i documenti per sposarsi nella Contea di Clark, in Nevada. Testimoni raccontano che Nicolas accusava la fidanzata diavergli portato via tutto, menzionando anche una passata relazione della donna con un corriere della droga.

nicolas cage 2

Ma la sposina più breve della storia non sembra d’accordo con il marito. Erika vuole infatti il divorzio, come riporta Radar Online e ha fatto richiesta di un assegno di mantenimento per sopperire al danno che il fulmineo matrimonio hanno causato alla sua immagine: “Tenuto conto della lunghezza della relazione tra le parti, delle mancate opportunità lavorative di Erika, delle rispettive condizioni finanziarie, dei costi che Erika dovrà sostenere per costruirsi una vita economica indipendente e dei danni da lei subiti per le accuse infondate da parte di Nicolas, chiediamo un assegno di mantenimento equo date le circostanze.”

nicolas cage e erika koike 1

La donna ha inoltre aggiunto che Nicolas non era assolutamente incapace delle sue azioni e che al momento del matrimonio sarebbe stato lucido e padrone di sé, altro motivo per cui ritiene opportuno optare per il divorzio.

nicolas cage e erika koike 2

Che l'attore di "Via da Las Vegas" non sia molto fortunato in amore, lo dimostrano i tre passati divorzi da Patricia Arquette, Lisa Marie Presley e Alice Kim.

nicolas cage e erika koike 6 nicolas cage 1 nicolas cage nicolas cage capelli nicolas cage nicolas cage capelli nicolas cage capelli nicolas cage nicolas cage e erika koike 5