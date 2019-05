12 mag 2019 11:46

CARO TI COSTA L’ORMONE - UNA COPPIA SICILIANA INCASTRA UN ALLOCCO ABRUZZESE DI 56 ANNI, CREANDO UN FALSO PROFILO FACEBOOK PER ADESCARLO: DOPO LE EFFUSIONI E I MESSAGGINI AMOROSI SI È PASSATI ALLE TELEFONATE HARD E INFINE AI RICATTI - I DUE CHIEDEVANO SOLDI PER NON RENDERE PUBBLICHE LE LORO CONVERSAZIONI TELEFONICHE ZOZZONE - L’ARTIGIANO, SPENNATO ED ESASPERATO, ALLA FINE…