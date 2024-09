Giovanni Pons per "La Repubblica" - Estratti

yacht bayesian 2

Il tragico affondamento del Bayesian al largo di Porticello, con sette vittime accertate tra cui il miliardario Mike Lynch, passerà alla storia anche per il fiume di denaro che verrà versato dalle compagnie assicurative. Molto ruoterà intorno alla figura di Angela Bacares, la moglie di Mike Lynch e la madre di Hannah, anch’essa scomparsa, che non voleva essere tratta in salvo senza il marito e la figlia.

Bacares è infatti la proprietaria dell’imbarcazione di 56 metri colata a picco il 19 agosto, essendo l’amministratrice della società dell’Isola di Man a cui è intestato il Perini Navi. E dunque potrebbe essere la beneficiaria del risarcimento della polizza “corpi e macchine” stipulata con un consorzio di compagnie che fanno capo alla Omac, insieme a Tci, Navim Marine e Convex.

mike lynch 2

Il valore assicurato della barca è indicato in polizza ma non dovrebbe discostarsi molto da 20-30 milioni, cioè il prezzo pagato al momento dell’acquisto più il refitting effettuato nel 2020, meno l’eventuale valore del relitto quando verrà riportato a galla. Bacares ha dato il suo assenso al recupero da un fondale di 50 metri, previa estrazione del carburante, sapendo comunque che l’altra polizza del Bayesian, chiamata Protection & Indemnity (P&I), stipulata con la compagnia australiana British Marine, coprirà le spese di recupero e gli eventuali danni ambientali. La P&I è una sorta di Casco che copre quasi tutti i rischi, a partire dalla vita delle vittime, le lesioni a terzi e può spingersi fino alle spese legali dell’equipaggio.

ricerche dei dispersi dello yacht bayesian affondato a porticello palermo

Il massimale per yacht a crociera simili al Bayesian, dicono gli assicuratori, può arrivare a 500 milioni, dunque si tratta di cifre molto importanti sempre che non ci si stato dolo. Cioè nell’ipotesi assurda che Angela Bacares abbia provocato consapevolmente l’affondamento, che sin qui nessuno ha preso in considerazione.

«Per come viene descritta la dinamica dell’evento, in base alle informazioni disponibili, delle potenziali esclusioni di copertura l’unica possibile è il dolo dell’assicurato », spiega Marco Poliseno presidente della Poliass, società di brokeraggio del gruppo GBSapri specializzata nei trasporti e rischi industriali. Bisognerà però vedere se dal punto di vista delle compagnie assicurative basteranno le ricostruzioni dei periti già giunti sul posto oppure se bisognerà aspettare le prime risultanze dell’indagine penale aperta dalla procura di Termini Imerese.

Matthew Griffiths - terzo indagato per il naufragio del Bayesian

Se invece fosse dimostrato il dolo o la colpa grave non dell’assicurato, ma per esempio del comandante o dell’equipaggio, le compagnie potrebbero pagare e poi rivalersi in sede civile su di loro, anche se in casi come questi, la capienza economica dei responsabili potrebbe non essere sufficiente. «L’Act of god, o causa di forza maggiore, si applica in caso di evento imprevedibile e non imputabile al debitore — spiega Giorgio Berlingieri, Of Counsel dello studio Advant Nctm di Genova — . es esonererebbe i colpevoli da responsabilità civile ma non penale. Tuttavia, il fatto che una barca vicina ha superato la tempesta indenne, rende questa possibil ità remota.

(…) Le cause saranno incardinate non in Italia, nei paesi dove risiedevano Lynch e la figlia, lo chef Ricardo Thomas, il New York City attorney Christopher Morvillo e sua moglie Neda, il presidente di Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e sua moglie Judy. Ma anche le società dove lavoravano le vittime potrebbero chiedere i danni, come la Darktrace di Lynch, lo studio Clifford Chance dove prestava la sua opera Morvillo, o la Morgan Stanley. Il punto più delicato, però, sarà definire quanto valevano le vite dei defunti, stabilire delle cifre per i personaggi di spicco.

Tim Parker Eaton - ufficiale di macchina dello yacht bayesian

Infine c’è una terza partita, estranea al naufragio ma ad esso collegata, che tocca da vicino ancora una volta Angela Bacares in quanto possibile erede, insieme all’altra figlia che non era sul Bayesian, del patrimonio di Lynch. Quest’ultimo nel 2022 aveva infatti perso una causa civile a Londra contro la Hewlett Packard che lo accusava di aver gonfiato i conti della società Autonomy, da lui venduta per 11 miliardi di dollari nel 2008. Il risarcimento è stato fissato in 3 miliardi di sterline ma bisognerà vedere come la Bacares riuscirà a compensare le entrate e le uscite di questa triste vicenda.

HANNAH LYNCH - FIGLIA DI MIKE E ANGELA BACARES angela bacares e mike lynch

yacht bayesian ?? yacht bayesian ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo 3 michael lynch 1 ricerche dello yacht bayesian affondato a palermo 2 ricerche dello yacht bayesian affondato a palermo ultima immagine dello yacht bayesian prima del naufragio a palermo sommozzatori cercano i corpi dei passeggeri dello yacht bayesian