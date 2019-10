CAROLA RACKETE VA IN AUDIZIONE ALL’EUROPARLAMENTO E VIENE ACCOLTA TRA GLI APPLAUSI, PER LA RABBIA DI SALVINI: “PROVO PENA E VERGOGNA. È UN’OFFESA ALL’ITALIA” - LA VERSIONE DELLA COMANDANTE DELLA SEA WATCH: “LA MIA NON FU UNA PROVOCAZIONE MA UN’ESIGENZA”, POI ATTACCA L'EUROPA: “HO OTTENUTO ATTENZIONE, MA DOVE ERAVATE QUANDO ABBIAMO CHIESTO AIUTO?” – VIDEO

1 – MIGRANTI, SALVINI: VERGOGNA APPLAUSI A RACKETE, PROVO PENA

(LaPresse) - “Non mi sognerei mai di applaudire una comandante che, dopo aver aspettato deliberatamente 15 giorni al largo di Lampedusa per scaricare a tutti i costi degli immigrati in Italia, ha addirittura speronato una motovedetta della Guardia di Finanza mettendo a rischio la vita delle donne e degli uomini in divisa.

Provo pena, imbarazzo e vergogna per chi ha applaudito Carola Rackete a Bruxelles. L’omaggio alla comandante della SeaWatch3 è un’offesa all’Italia. E nessuno ha ancora smentito la notizia dei tre presunti torturatori di immigrati caricati da Carola e scaricati nel nostro Paese, cioè in quell’Europa dove qualcuno batte le mani alle ong”. Lo dice Matteo Salvini, commentando la reazione di alcuni parlamentari europei della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

2 – MIGRANTI, RACKETE ALL'EUROCAMERA: «NON HO AGITO PER PROVOCAZIONE MA PER NECESSITÀ»

Da www.ilmessaggero.it

«La mia decisione di entrare in porto con la Seawatch3 dopo 17 giorni in mare senza ricevere risposta non fu una provocazione come molti hanno detto. Ma un'esigenza». Così la comandante della Sea Watch Carola Rackete nell'audizione all'Eurocamera. «Ritenevo che non fosse più sicuro restare in mare e temevo per quanto poteva accadere», aggiunge.

Dopo l'episodio della Seawatch3 «ho ottenuto attenzione dalle istituzioni, ma dove eravate quando abbiamo chiesto aiuto?» «L'unica risposta che ho avuto allora - ha aggiunto- è stata da Tripoli, dove non potevo andare. In Europa, la culla dei diritti, nessun governo voleva 53 migranti. E' stata una vergogna. Le istituzioni mi hanno attaccata - aggiunge -. Sono stata lasciata sola. I governi hanno eretto muri, come se sulla nave ci fosse la peste».

«Provo tristezza in questo anniversario in cui si ricorda la perdita di oltre 300 vite umane nel Mediterraneo centrale, perché l'Unione europea ricorre sempre più all'esternalizzazione dei salvataggi con deleghe a Paesi in guerra come la Libia, violando le leggi internazionali». «Il nostro caso come quello di altre ong sottolinea la necessità di affrontare la situazione dei salvataggi in mare a livello europeo, che non può essere lasciata a negoziati ad hoc».

E anche «un meccanismo di ricollocamenti temporaneo, focalizzato sui rimpatri piuttosto che sull'accoglienza non è una soluzione realistica». «La riforma del regolamento di Dublino è attesa da tempo, ma la soluzione è la creazione di canali legali verso l'Europa».

