UN CARRO ARMATO CHIAMATO ELISABETTA – NEMMENO IL COVID RIESCE A FERMARE LA REGINA CHE NON MOLLA MEZZO COMPITO A QUELLA BANDA DI SCIAMANNATI CHE MANDERÀ A PUTTANE LA MONARCHIA: CON GRANDE STOICISMO E SENSO DEL DOVERE, CONTINUA A SVOLGERE “COMPITI LEGGERI” DA POSITIVA E LA SCORSA SETTIMANA SI È PRESENTATA AGLI IMPEGNI NONOSTANTE NON RIUSCISSE A MUOVERE UNA GAMBA – I MEDICI SONO PREOCCUPATI PERCHÉ SI COMPORTA DA 70ENNE, MA… - LE IMMAGINI IN CUI APPARE DIMAGRITA E FRAGILE

Luigi Ippolito per "il Corriere della Sera"

regina elisabetta

«Il problema è che ha proseguito a comportarsi come una settantenne quando ha da un pezzo passato i novanta»: è quello che dicono della regina i più informati osservatori di faccende reali a Londra, che sottolineano come sia molto difficile convincere Elisabetta a scalare i suoi impegni. La sovrana continua infatti a essere animata da un senso del dovere inscalfibile e non ha nessuna intenzione di «andare in pensione» né tantomeno di abdicare: un'idea per lei assolutamente tabù, dopo il trauma della rinuncia al trono di Edoardo VIII nel 1936, che quasi travolse la monarchia. Come aveva giurato a 21 anni, Elisabetta andrà avanti fino alla fine dei suoi giorni: solo se sarà totalmente incapacitata, si potrà pensare a una «reggenza» del principe Carlo.

regina elisabetta principe carlo

E anche adesso che è stata colpita dal Covid, da Buckingham Palace non arriva nessun segnale che la regina si sia messa in pausa: il comunicato ufficiale sottolinea che Elisabetta continuerà a svolgere «leggeri compiti», ossia lavorare alla mitica valigetta rossa che le viene recapitata ogni giorno e che contiene carte ufficiali, telegrammi del Foreign Office, lettere e altri documenti di Stato da parte di ministri del governo e rappresentanti del Commonwealth che devono essere letti e, quando necessario, approvati e firmati.

elisabetta ii

E dunque, a dispetto del virus, la 95enne Elisabetta continua a incarnare quello spirito di «keep calm and carry on », mantenete la calma e andate avanti, che è il sigillo suo e della generazione che ha vissuto la guerra mondiale. Uno stoicismo che ha esibito mercoledì scorso, quando ha ricevuto al Castello di Windsor due alti dignitari militari e, indicando il piede appoggiata al bastone, ha detto: «Come vedete, non riesco a muovermi». E il giorno dopo, nonostante l'ovvio fastidio, è apparsa sorridente mentre riceveva in videocollegamento gli ambasciatori di Finlandia e Giordania. Addirittura ieri, subito dopo l'annuncio che era stata contagiata, ha trovato il tempo di inviare le «più calde congratulazioni» alla squadra olimpica britannica a Pechino.

il principe andrea il principe carlo e la regina elisabetta

L'agenda delle celebrazioni del Giubileo di Platino, i suoi 70 anni di regno, si annuncia poi fittissima: la regina parteciperà a un grande evento equestre a maggio, quindi a quattro giorni di festeggiamenti a giungo che includono una parata militare, un servizio religioso nella cattedrale di St. Paul, un'apparizione al Derby di Epsom, un party a Palazzo, un «grande pranzo» e una festa pubblica. Una routine incedibile per una bisnonna che ha continuato a lavorare per ben trent' anni oltre l'età ufficiale della pensione: God save the Queen.

REGINA ELISABETTA

regina elisabetta regina elisabetta e il principe carlo 4 regina elisabetta e il principe carlo 1 regina elisabetta e il principe carlo 2 camilla, carlo, la regina elisabetta, il principe filippo, william e kate la regina elisabetta se la ride meghan markle, principe harry, la regina elisabetta, carlo e william regina elisabetta