Francesco Semprini per “la Stampa”

passeggiate spaziali 1

Vacanze «spaziali» in arrivo nel 2020. A partire dal prossimo anno, infatti, per chi se lo potrà permettere, non solo a livello economico, sarà possibile prenotare un soggiorno mensile nello spazio.

Una novità esclusiva in fatto di viaggi all' insegna dell' avventura, resa possibile grazie all' annuncio di ieri da parte della Nasa che aprirà ai turisti e alle aziende private le porte della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). L' agenzia spaziale statunitense spera di coinvolgere facoltosi appassionati o realtà imprenditoriali specializzate nello sviluppo delle tecnologie spaziali del futuro.

impronta di un astronauta della missione apollo 11

E al contempo di contribuire alla raccolta di fondi necessari all' ideazione di nuovi progetti . In primo luogo dando all' agenzia Usa il supporto necessario per centrare un obiettivo strategico: il ritorno sulla Luna fissato per il 2024.

L' addestramento per partire «La Nasa sta aprendo la Stazione internazionale a opportunità commerciali dalle potenzialità mai viste prima, con l' obiettivo di far crescere un' economia spaziale molto robusta», afferma Jeff DeWit, direttore finanziario dell' agenzia. Ci saranno due missioni l' anno, ha dichiarato Robyn Gatens, vice direttore della Iss.

UN ASTRONAUTA SUL SUOLO MARZIANO

Gli «astronauti privati», come li definisce la Nasa, e i voli commerciali, potranno partecipare a missioni lunghe fino a un mese, in cui svolgeranno mansioni che possono includere attività commerciali e di marketing, sia pure limitate dalle regole dell' agenzia.

Le due missioni annuali saranno finanziate privatamente e verranno compiute con l' utilizzo di una capsula orbitale di fabbricazione statunitense ancora da mettere a punto.

lo smog sull italia del nord foto dallo spazio dell astronauta paolo nespoli

I candidati a trascorre la vacanza spaziale dovranno comunque rispettare gli standard medici della Nasa, le procedure di addestramento e sicurezza necessarie per il soggiorno nello spazio. Responsabili della composizione degli equipaggi e del rispetto dei parametri medici e di addestramento dei candidati astronauti saranno due società private appositamente reclutate dalla Nasa, ovvero Boeing and SpaceX. In precedenza la Nasa aveva vietato qualsiasi uso commerciale.

astronauta all'iss

Nel 2018 il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato di volere privatizzare la parte americana della Iss, mettendo fine ai finanziamenti federali per la stazione dal 2024. E proprio Trump, ieri, non si è lasciato sfuggire l' occasione di commentare la notizia, attaccando l' Agenzia spaziale, con una gaffe: «Per tutti i soldi che spendiamo, la Nasa non dovrebbe parlare di andare sulla Luna, lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi su cose più grandi, incluso Marte (di cui la Luna è parte), Difesa e Scienza».

