La First Lady Jill Biden è risultata di nuovo positiva al Covid. Lo comunica la Casa Bianca, sottolineando comunque che Jill non sta accusando alcun sintomo. La First Lady resterà in isolamento in Delaware.

Jill Biden ha contratto il Covid il 16 di agosto e ha trascorso l'isolamento in South Carolina, dove era in vacanza con il presidente Joe Biden. Alla First Lady era stato prescritto l'antivirale Paxlovid ed era risultata poi negativa il 21 agosto.

Come avvenuto anche nel caso del presidente, anche Jill Biden ha ora una ricaduta ed è di nuovo positiva. "Dopo essere risultata negativa martedì, la First lady è ora positiva. Resterà in Delaware, dove ha già iniziato le procedure di isolamento", afferma la Casa Bianca.

