CASA DOLCE CASAMONICA - SGOMBERATE A ROMA ALCUNE VILLETTE RICONDUCIBILI ALLA FAMIGLIA MALAVITOSA: SI TRATTA DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE DI 3 MILA METRI QUADRATI CHE VERRÀ DATO IN USO AI CARABINIERI - L'OPERAZIONE È STATA PIANIFICATA DAL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA PRESIEDUTO DAL PREFETTO DI ROMA MATTEO PIANTEDOSI, MA SALVINI E GUALTIERI HANNO SUBITO PROVATO A METTERCI IL CAPPELLO SOPRA...

Da www.ansa.it

villette sgomberate ai casamonica 8

Questa mattina i Carabinieri del Gruppo di Frascati sono intervenuti a Roma, in via Caldopiano, per sgomberare un complesso residenziale di circa 3.000 mq, comprendente 2 villette unifamiliari e 1 villetta bifamiliare, riconducibile ai Casamonica. Gli immobili erano stati confiscati anni fa a Gelsomina Di Silvio, ex convivente di Ferruccio Casamonica, e ai suoi 3 figli. Lo si apprende da fonti investigative.

villette sgomberate ai casamonica 7

Sul posto personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dell'Agenzia del Demanio che, una volta entrata in possesso dei beni immobili, li darà in uso all'Arma dei Carabinieri.

villette sgomberate ai casamonica 6

Dopo le opportune riunioni presso la Prefettura di Roma, per le operazioni di sgombero hanno operato circa 50 Carabinieri e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno anche attivato i servizi sociali per alcuni degli occupanti sine titulo.

villette sgomberate ai casamonica 5

L'operazione è scattata dopo un'attenta pianificazione sviluppata nei giorni scorsi nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi.

villette sgomberate ai casamonica 2

L'assegnazione all'Arma dei Carabinieri - sottolineano fonti della Prefettura - "assume un alto valore poiché garantisce l'utilizzo del bene per finalità istituzionali e al contempo, nell'elevare lo stesso a presidio di legalità sul territorio, riafferma con forza la presenza dello Stato nei luoghi sottratti alla criminalità organizzata".

villette sgomberate ai casamonica 4

"In corso lo sgombero di alcune villette a Roma strappate ai Casamonica e che saranno destinate all'Arma dei Carabinieri. Ottima notizia. Grazie alle forze dell'ordine e al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica: sono donne e uomini che meritano di essere aiutati e difesi e non certo abbandonati". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

"La liberazione degli immobili di via Caldopiano appartenenti alla famiglia Casamonica e la loro assegnazione ai Carabinieri sono due notizie importantissime per il VII Municipio e per tutta Roma. Ringrazio le forze dell'ordine e rivolgo un plauso per questo intervento che contribuisce a ripristinare la presenza dello Stato in un territorio infiltrato dalla criminalità e a riaffermare la legalità". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

villette sgomberate ai casamonica 1

matteo piantedosi prefetto di roma foto di bacco

villette sgomberate ai casamonica 3