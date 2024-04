21 apr 2024 18:48

IN CASA MELONI HANNO LA QUERELA FACILE - LA FILOSOFA DONATELLA DI CESARE RIVELA DI ESSERE STATA QUERELATA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA DA LOLLOBRIGIDA: I FATTI RISALGONO A UN ANNO FA QUANDO, DOPO LA FRASE DEL MINISTRO "NON POSSIAMO ARRENDERCI ALLA SOSTITUZIONE ETNICA", LA FILOSOFA IN TV AVEVA REPLICATO: “PARLA DA GOVERNATORE NEOHITLERIANO”. LA DIFESA DELLA PROF: “INCONCEPIBILE IN UN PAESE DEMOCRATICO" – E OGGI AL PROGRAMMA “MEZZ’ORA” LOLLOBRIGIDA ESONDA: “L’ANTIFASCISMO HA PORTATO IN TANTI ANNI A MORTI…”