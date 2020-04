LA CASA NON NASCONDE – IN QUESTE ORE NON C’È VIP CHE NON SI IMPROVVISI INTRATTENITORE SUI SOCIAL. MA DALLE LORO GABBIE DORATE EMERGONO DEI DETTAGLI IMBARAZZANTI: DALLA MONTAGNA DI PILLOLE NEL BAGNO DI MADONNA ALLE FELPE ZOZZE DI MILEY CYRUS FINO AI RUBINETTI DORATI STILE "GOMORRA" DI MARIAH CAREY – C’È ANCHE L’ATTORE CHE SI DIVERTE A FAR SCOREGGIARE ALEXA - VIDEO

Alessandra Roncato per "d.repubblica.it"

Karaoke, dj set. Lezioni di yoga, pilates, pallavolo. Siparietti tra calciatori o showman. Raccomandazioni e persino preghiere in collegamento remoto. Il mondo dello spettacolo e non solo si è mobilitato per rendere più sopportabile la “casalinghitudine” di questi giorni. Ma guardando al di là del performer in azione, c’è tutto un altro mondo curioso. Quello delle case delle celebrity.

E non si tratta solo di lusso, grandi spazi dove poter passare una reclusione da sogno. Dando un’occhiata a quelle stanze, dietro il vip di turno che si esibisce per intrattenere tutti noi "reclusi" in casa, si colgono dettagli curiosi, manie, debolezze e qualche caduta di stile dei nostri divi preferiti.

Che Madonna sia una patita della forma fisica e della bellezza, per esempio non stupisce. Un po’ più inquietanti invece sono le decine di barattoli di pillole che campeggiano vicino alla sua vasca da bagno accanto a cosmetici e saponi.

E sempre a proposito di toilette, abbiamo la conferma che i gusti di Mariah Carey, potrebbero far impallidire i protagonisti di Gomorra: nel tutorial su come ci si lava le mani, realizzato insieme ai suoi gemellini, i veri protagonisti sono il lavandino con rubinetti d’oro…

Chi invece ha scambiato lo studio del marito per una bagno sembra essere la modella Christine Teigen che in tenuta post doccia, con asciugamano legato sopra il seno e una specie di turbante in testa (ma perfettamente truccata e con i capelli che le ricadono, asciutti, sulle spalle), siede sul pianoforte del suo amato John Legend. Nella scenetta c’è qualcosa che stride. E, se non fosse per i premi Grammy posizionati in bella vista, ci si potrebbe chiedere se il loro essere sopra le righe comprenda anche il pianoforte in bagno.

Compagni musicisti? Ne sa qualcosa Nicole Kidman, sposata con il cantautore country Keith Urban. In questi giorni lui intrattiene i suoi fan con sessioni live. E l’attrice premio Oscar? Fuori dal grande schermo è meno charmante di come ce l’aspettiamo. E allora la vediamo, bellissima, ballare in modo “anomalo” vicino al marito. Ogni donna che abbia avuto un fidanzato che suona la chitarra sa quanto può essere palloso/imbarazzante stare lì ad ascoltare senza avere niente da fare.

Non si imbarazza Miley Cyrus della felpa unta e bisunta che indossa in uno dei suoi video fatti in casa: “Sì, ho la maglia macchiata, non faccio una lavatrice da giorni e non credo che ne farò una a breve”, ammette. Questo fa passare alla domanda successiva: le enormi magioni dei vip dopo quanto tempo di incuria cadranno a pezzi?

Perché se da noi Mara Venier viene ripresa dal marito in ciabatte e tuta da ginnastica mentre spazza il terrazzo, più difficile è immaginarsi Jennifer Lopez che si mette a passare il tosaerba sul suo perfetto giardino con piscina che tutti abbiamo ammirato (e invidiato) nei suoi video.

E la casa di Arnold Schwarzenegger come apparirà tra una settimana visti i suoi animali da compagnia, un asinello e un pony, che lui fa entrare liberamente in casa?

Non come il suo amico “mercenario” Sylvester Stallone il cui studio è lindo e in perfetto ordine mentre lui sta scrivendo una sceneggiatura. Ma cosa ci fa un teschio di bronzo su un piedistallo?

In questi giorni in cui ognuno si intrattiene come può c’è anche chi, come l’attore e regista Seth Rogen, continua a riempire la casa con i propri manufatti di terracotta (parliamo di decine e decine) e passa il tempo a conversare con il dispositivo Alexa di temi poco nobili: “Alexa fai una puzzetta”, le chiede. Che ci crediate o no, il loro scambio va avanti per un bel pezzo…

